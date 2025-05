EM DIA DE BA-VI

Membros de torcida organizada são presos com bombas caseiras, soqueiras e drogas

Trio foi detido no bairro de São Cristóvão, em Salvador

Millena Marques

Publicado em 18 de maio de 2025 às 17:36

Material apreendido Crédito: Divulgação/Rondesp RMS

Três homens foram presos com bombas caseiras, soqueiras e droga nas imediações de um shopping localizado no final da Avenida Dorival Caymmi, em São Cristóvão, bairro de Salvador, no final da manhã deste domingo (18). >

De acordo com a Polícia Militar, os três suspeitos seriam membros de uma torcida organizada. Os policiais foram acionados para averiguar a denúncia de que um grupo estaria portando materiais ilícitos. Ao chegarem no local, as equipes avistaram os membros do grupo, que foram interceptados. >

Com eles, foram encontrados oito bombas caseiras, duas soqueiras, dois porretes de madeira, três porções de maconha e materiais diversos. Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.>

