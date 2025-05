SEGURANÇA

500 policiais e bombeiros reforçam clássico Ba-Vi na Fonte Nova

Jogo será realizado neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, em Salvador

O Sistema de Reconhecimento Facial também é utilizado na partida válida pelo 1º Turno do Campeonato Brasileiro 2025. Foragidos da Justiça serão capturados caso tentem acessar o estádio ou circular pelos arredores. Em toda a Bahia, somente nesse sábado (17), 11 pessoas foram presas com ajuda do sistema.>

As forças da segurança atuam na partida com ações de inteligência iniciadas 24h antes de a bola rolar, na escolta do Bahia e do Vitória, no entorno da Arena e também na parte interna da Fonte Nova.>