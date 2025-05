SISTEMA

11 foragidos são presos em 24h na Bahia após reconhecimento facial

Com essas prisões, subiu para 915 o número de suspeitos detidos com a ajuda das câmeras inteligentes só este ano

Onze procurados pela Justiça foram presos, somente nesse sábado (17), com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Com as prisões, subiu para 915 o número de foragidos presos com a ajuda das câmeras inteligentes em 2025. >