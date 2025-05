CAMAÇARI

Homem é preso por descumprir medidas judiciais em Vila de Abrantes

Mandado foi expedido após descumprimento de pena restritiva de direitos

Um homem de 34 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde de sábado (17), em Vila de Abrantes, distrito de Camaçari, na Grande Salvador. A captura ocorreu após a expedição de um mandado de prisão por regressão cautelar de regime, em razão do descumprimento de condições impostas em penas restritivas de direitos. >

O mandado, expedido pela Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari, está relacionado aos crimes de associação criminosa e incitação ao crime. De acordo com a decisão judicial, o homem não foi localizado para início do cumprimento da pena, o que motivou a conversão para pena privativa de liberdade.>