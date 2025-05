TRANSIÇÃO ESPIRITUAL

Desencarne: entenda como os espíritas enxergam a morte

Para os seguidores da doutrina de Allan Kardec, a vida não acaba na morte carnal

Os seguidores do Espiritismo, doutrina fundada por Alan Kardec (1804-1869) no século XIX, acreditam que a morte não é o fim. No Livro dos Espíritos, principal obra da religião, o francês afirma que depois de um falecimento ocorre uma transição para o mundo espiritual. Foi o que aconteceu com Divaldo Franco, um dos maiores líderes do espiritismo do Brasil, que faleceu nesta terça-feira (13), aos 98 anos.>