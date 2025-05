LÍDERES ESPIRITUAIS

Sem Chico Xavier e Divaldo Franco, como fica a liderança do movimento espírita no Brasil?

Morte de médium baiano deixa em aberto posição de referência na religião

Se o papa morre, logo há definição de um conclave para a nomeação de um novo líder. Em outras denominações cristãs ou de matriz africana, se um líder sai do posto, também há uma ordem de sucessão. Mas, como isso acontece no espiritismo? A morte de Divaldo Franco, considerado sucessor de Chico Xavier, jogou luz sobre quem vai assumir o posto de referência na religião.>

Apesar dos questionamentos, para representantes do meio, não há sucessor. O presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia (FEEB), Marcel Mariano, explica: "Divaldo e Chico são personalidades raras que surgem de tempos em tempos na Terra. São únicos". >

O presidente da Mansão do Caminho, Mario Sérgio Pintos Almeida, concorda. "Não existe uma sucessão. Não existe alguém. Nós, aqui na Mansão, não temos ninguém nem parecido com o Divaldo Franco. Nem sombra do que é o Divaldo. Mas a obra continua. Sem dúvida, a obra continua", diz. >

Nas casas, quem comanda é a pessoa mais experiente ou mesmo o fundador do centro. Divaldo, por exemplo, fundou ao lado de Nilson de Souza Pereira o Centro Espírita Caminho da Redenção (1947) e a Mansão do Caminho (1952).>

"Dentro da doutrina espírita nós temos a visão da reencarnação, na qual nós temos múltiplas existências que compõem o que a gente chama de vida espiritual, a vida imortal. Acreditamos que nós somos criados a partir de Deus, temos um princípio, mas, a partir disso, não teremos um fim. E essa imortalidade se dá em momentos de reencarnação. Espíritos que já atingiram o patamar de evolução podem retornar para trazer a sua contribuição, mas agora não mais como uma reencarnação simples, acabam sendo verdadeiros missionários", revela Leonardo Machado, médico psiquiatra e diretor do núcleo de psiquiatria da Mansão do Caminho.>

Não ter uma hierarquia, no entanto, não significa que outro grande nome não possa surgir na religião, ressalta Mariano. Em geral, quem se torna referência têm pontos em comum: como uma figura e oratória fortes e popularidade por meio dos trabalhos sociais. Vale ressaltar, ainda, que Chico Xavier e Divaldo Franco eram médiuns, pessoas capazes de se comunicar com os espíritos.>

"Divaldo Franco foi o último dos grandes médiuns existentes no mundo. Então, no futuro nós, possivelmente, teremos outros espíritos que chegarão para continuar orientando a humanidade", complementa Mario Sérgio.>

Para o médium José Medrado, fundador do Centro Espirita Cidade da Luz, o líder espírita baiano deixa um grande legado social. "Ele foi ponto de referência para milhares de oradores espíritas. As pessoas começavam as pregações imitando ele, buscando ele como referencia e se colocando como pregar com as mesmas características", reconhece>