LEGADO

'Missão cumprida', diz médium José Medrado sobre partida de Divaldo Franco

Líder espírita escreveu sobre o legado do colega nas redes sociais

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2025 às 06:47

Médium José Medrado se despede de Divaldo Franco Crédito: Reprodução / Blog Espiritualidade e Sociedade

O médium José Medrado usou as redes sociais para se despedir do colega e um dos maiores líderes do espiritismo no Brasil, Divaldo Franco. O fundador do Centro Espirita Cidade da Luz ainda reconheceu a importância do colega e disse que sua "missão foi cumprida". Divaldo morreu na noite de terça-feira (13) em Salvador, aos 98 anos, após enfrentar vários problemas de saúde, incluindo um diagnóstico de câncer de bexiga.>

"Desencarna Divaldo Franco. Certamente, um dos seus últimos haustos de vida deve ter sido a conclusão : missão cumprida. Que siga sob o amparo dos amigos espirituais", declarou. >

A declaração se une a outras diversas mensagens enviadas em homenagem ao fundador da Mansão do Caminho. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lamentou a morte do religioso. "Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Divaldo Franco, um dos maiores líderes espirituais do Brasil e um exemplo de dedicação à caridade e à paz", escreveu o gestor, no Instagram.>

O ex-prefeito da capital e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, também comentou: “Lamento muito a morte de Divaldo Franco, um dos maiores líderes religiosos do Brasil. Carismático e atencioso com todos, Divaldo Franco sempre foi um defensor intransigente da paz, do respeito, da tolerância e da convivência harmoniosa entre todos os seres humanos”, declarou Neto.>

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também se manifestou. "Divaldo deixou um legado muito grande e escreveu diversas mensagens fortes para alimentar em momentos difíceis que o Brasil, o mundo e a Bahia passaram, construindo sempre a unidade e a paz", escreveu. >

O ator e comediante Marcos Veras chamou Divaldo de 'gigante': "Gigante Divaldo. Descanse". A mensagem veio acompanhada de um emoji de coração na cor branca.>

O jornalista e apresentador de TV Casemiro Neto lamentou a morte do 'amigo querido, líder e orientador em horas difíceis'. "Sei que seguirá em paz. Muito obrigado por tudo, professor! Foi muito e sempre ficará aqui", postou.>