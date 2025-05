EM RESPEITO

Mansão do Caminho suspende atividades após morte de Divaldo Franco

Líder religioso morreu na noite de terça (13)

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2025 às 08:34

Mansão do Caminho Crédito: Reprodução

A Mansão do Caminho, centro espírita fundado por Divaldo Franco, anunciou a suspensão das atividades por dois dias após a morte do seu idealizador. O anúncio foi divulgado na manhã desta quarta-feira (14), um dia após a morte do líder religioso. >

As atividades serão retomadas normalmente na próxima sexta-feira (16). >

Comunicado publicado nas redes Crédito: Reprodução

Atualmente, a Mansão do Caminho recebe mais de 5 mil pessoas, que buscam auxílio material, educacional e espiritual. No departamento educacional, acolhe quase dois mil alunos, que iniciam a sua história de vida na Creche A Manjedoura, passando pelo Jardim de Infância Esperança, pela Escola Alvorada Nova, seguindo pelas Escolas Jesus Cristo e Allan Kardec, no ensino fundamental, e prosseguem com seus estudos até o ensino médio, no Colégio Nilson de Souza Pereira.>

No departamento de assistência social, a Caravana Auta de Souza realiza atividades socorristas diárias, oferecendo auxílio a mais de 500 pessoas em estado de vulnerabilidade social, com patologias graves, idosos e gestantes. Por meio do Centro Socioassistencial Integrado Ana Franco, a Mansão do Caminho desenvolve atividades extraescolares, com cursos artísticos e profissionalizantes para os alunos matriculados. >

A Casa ainda oferece assistências através do Projeto Encontros de Cidadania da Melhor Idade, o Grupo de Ação Comunitária Lygia Banhos e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). >

No que se refere à saúde integral, o Centro de Saúde Dr. José Carneiro de Campos, que leva o nome de nobre instrutor espiritual, é hoje uma unidade mista com várias especialidades e laboratório de análises clínicas, prestando serviços de qualidade profissional inquestionável.>

Legado de Divaldo Franco

Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, no interior da Bahia, Divaldo foi responsável por mais de 20 mil conferências, realizadas em mais de 2.500 cidades e 71 países ao redor do mundo. Com mais de 260 obras publicadas e mais de 10 milhões de exemplares vendidos, ele deixou um legado literário espírita que abrange mais de 200 autores espirituais nos mais diversos temas e gêneros textuais. >

Divaldo se tornou um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade e teve suas obras traduzidas para até 17 idiomas. Ele ainda fundou, ao lado de Nilson de Souza Pereira, o Centro Espírita Caminho da Redenção (1947) e a Mansão do Caminho (1952).>