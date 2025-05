ESPIRITISMO

Quem é Joanna de Ângelis, mentora de Divaldo Franco, e o que acontece após a morte do médium?

Com mais de 250 obras publicadas, Divaldo morreu aos 98 anos, em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2025 às 06:00

Mentora espiritual reencarnaria após a morte de Divaldo Franco Crédito: Reprodução

No site oficial da Mansão do Caminho, centro socioeducacional localizado no Pau da Lima, em Salvador, Joanna de Ângelis aparece entre os fundadores, ao lado de Nilson de Souza Pereira e Divaldo Franco, este último que faleceu aos 98 anos, na terça-feira (13). Foi o espírito de Joanna que idealizou, no mundo espiritual, o projeto que é o maior legado material do médium. Através da mentora espiritual, Divaldo escreveu mais de 70 obras psicografadas. Mas, afinal, quem foi Joanna de Ângelis e o que acontece após a morte do líder religioso? >

A doutrina espírita prega que cada indivíduo chega à Terra acompanhado de uma proteção. "Todos nós temos um benfeitor espiritual, um espírito protetor. Divaldo Franco tem uma relação de longa data com espírito Joanna de Ângelis. Ela, inclusive, foi mãe dele durante uma existência", explica Marcus Machado, coordenador do Conselho Regional Espírita 3, em Feira de Santana.>

Os mentores têm a função, segundo a doutrina, de auxiliar os indivíduos a cumprir seus objetivos no plano material. Na visão de Marcus Machado, Divaldo Franco cumpriu três grandes missões: a obra social, a mediunidade e a divulgação do espiritismo. Ao longo de décadas de oratória espírita, o líder realizou mais de 20 mil conferências, em mais de 2,5 mil cidades brasileiras. >

"Entendemos que ele cumpriu uma grande missão durante a vida e que agora, ao desencarnar, será acolhido por Joanna de Ângelis e outros milhares de espíritos que foram beneficiados por ele", afirma Marcus Machado. Segundo a palestrante espírita Mayse Braga, o próprio Divaldo Franco contou que Joanna voltaria à Terra após a morte do médium. >

Ela seria uma entre 200 espíritos que já teriam atingido a evolução e, por isso, não precisariam mais reencarnar, mas assim o fizeram. É o caso do papa Francisco, segundo a doutrina espírita. Leonardo Machado, médico e diretor do núcleo de psiquiatria da Mansão do Caminho afirma que Divaldo não disse a localização exata onde ela reencarnaria. >

É muito natural que isso aconteça com um certo anonimato. Quando as pessoas sabem quem é o espírito que está reencarnado, podem criar um mito antes do tempo. É muito importante que a criança passe pelo período de desenvolvimento. A notícia que nós temos é que seria uma reencarnação no Brasil, mas não sabemos exatamente o local Leonardo Machado Diretor do núcleo de psiquiatria da Mansão do Caminho

Para Marcus Machado, coordenador do Conselho Regional Espírita 3, é possível que a profecia se concretize. "Esses espíritos muitas vezes voltam para dar continuidade a esses projetos porque a reencarnação faz parte do nosso processo evolutivo", diz. Os seguidores da doutrina acreditam que Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, retornaria para a Terra no fim dos anos 90 e nasceria por volta do ano 2000 ou 2001.>

O objetivo das reencarnações é atingir o equilíbrio espiritual ao pregar a paz e o amor ao próximo. Não por acaso, uma das máximas da doutrina é "fora da caridade não há salvação". A passagem mais recente de Joanna de Ângelis no mundo material teria acontecido entre 1761 e 1822, vida em que ela foi mártir da Independência da Bahia, como Joana Angélica de Jesus. >