MÉDIUM

Divaldo Franco pressentiu que estava partindo?

Presidente da Mansão da Caminho, Mário Sérgio Almeida fala sobre últimos momentos do líder religioso

Para os espíritas, a desencarnação é o momento da separação do corpo físico do espírito. “O que nós vemos na urna é o corpo, que não tem mais utilidade nenhuma, mas o espírito continua. O espírito é imortal. Ele teve diversas existências com um espírito e animou diversos corpos físicos durante as existências. Isso é o que a doutrina fala a respeito da desencarnação”, finalizou Mário. Divaldo Franco morreu por falência múltiplas de órgãos, segundo a assessoria da Mansão do Caminho, instituição que fundou com Nilson de Souza Pereira. O enterro está marcado para quinta (14), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro Nova Brasília.>