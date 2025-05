PAPA ESCOLHIDO

Divaldo Franco quase desmaiou em encontro com Papa Francisco após revelação espiritual; saiba qual

Vídeo que diz que nome histórico será o próximo a reencarnar voltou a viralizar

A morte do Divaldo Franco, aos 98 anos, nesta terça-feira (14), ressuscitou um antigo vídeo que circula nas redes sociais e que envolve o médium baiano e o papa Francisco, morto no dia 21 de abril. Em uma de suas palestras, a líder espírita Mayse Braga afirmou que Divaldo havia recebido de sua mentora espiritual, o espírito Joanna de Ângelis, que o pontífice era um dos 200 espíritos convocados por Jesus para reencarnar na Terra com uma missão especial.>