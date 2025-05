SIMPLICIDADE

Entenda por que o caixão de Divaldo Franco ficou fechado durante o velório

Antes de partir, líder espiritual definiu como queria a cerimônia de sua despedida

Antes do desencarne, o líder espiritual Divaldo Franco, que morreu aos 98 anos, na noite desta terça-feira (14) , pediu que seu corpo fosse enterrado sem velório, nem cortejo de carro aberto. Mas, por conta da sua popularidade, pessoas próximas o convenceram a permitir que uma cerimônia fosse realizada. No entanto, ele pediu que o caixão ficasse fechado durante a celebração de sua partida.>

É o que conta Mário Sérgio Pintos, presidente da Mansão do Caminho, obra social localizada em Pau da Lima e construída há 70 anos por Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira (1924-2013). Apesar de ter recebido diversas homenagens ao longo do tempo em que viveu, o médium não gostava das honrarias.>

As homenagens a Divaldo Franco acontecem até às 20h desta quarta-feira (14), no ginásio de esportes da Mansão do Caminho em Pau da Lima. O sepultamento será realizado na quinta-feira (15), no Cemitério Bosque do Paz em Nova Brasília.>