PARTIDA

Quem estava ao lado de Divaldo Franco quando ele morreu

Fundador da Mansão do Caminho faleceu por falência múltipla de órgãos

Cerca de 15 pessoas acompanharam o momento em que Divaldo Franco partiu. O líder religioso morreu na última terça-feira (13), na Mansão do Caminho, por falência múltiplas de órgãos. Ele enfrentava desde 2023 vários problemas de saúde, incluindo um diagnóstico de câncer de bexiga, em novembro do ano passado. >

Entre as pessoas que acompanharam o momento, estava o presidente da Mansão do Caminho, Mário Sérgio Almeida. Segundo ele, o momento foi pacífico. “Ele veio a desencarnar às 21h45, com a respiração mais ofegante no começo. Foi ficando mais suave. No final, praticamente desapareceu. Uma desencarnação tranquila, em um ambiente saudável”, disse Mário.>