'MENTORES'

Em tratamento contra câncer, Divaldo Franco revela ter sido orientado a se preparar para 'desencarne'

Líder espírita está em tratamento de câncer de bexiga

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 11:48

Divaldo Franco Crédito: Foto: Divulgação

O líder espírita Divaldo Franco revelou em palestra na Mansão do Caminho, que seus mentores espirituais lhe avisaram sobre possível morte devido ao câncer na bexiga. Ele foi diagnosticado com a doença em novembro do ano passado. >

“Eu fui orar e os mentores me disseram que era um problema grave e eu me preparasse psiquicamente para uma possível desencarnação. Então me preparei mentalmente. Comecei pela escala do desapego. O que prende o espirito é o apego pelas coisas, pelas pessoas”, relatou o médium, durante palestra na semana passada.>

Ele disse ainda que em uma noite, enquanto estava muito debilitado no hospital, foi avisado pelo espírito de Joanna de Ângelis, que sua passagem seria naquele dia. “Joanna de Ângelis apareceu e me disse: ‘estamos no seu período de desenlace. Não se preocupe com nada material e simplesmente espere a chegada do anjo’. Eu me preparei e fiquei na expectativa. E eu comecei a esperar, e vi uma luz verde, mais profunda. Quando eu fazia a fisioterapia, eu vi o verde. Eram as vibrações dos nossos irmãos, suas preces, seus bons pensamentos, seus pedidos a Deus para que fosse feito o melhor. Nessa noite, fiquei muito debilitado a ponto de não ficar de pé. Então, nessa noite, Joanna de Ângelis me disse: ‘seria de hoje para amanhã, mas resolvemos dar-lhe uma moratória, um tempo mais para o serviço’. Para mim, naquele momento, era indiferente ficar ou partir para a família espiritual.”, detalhou o médium, destacando que sentiu as orações destinadas a ele após a doença ser divulgada pela imprensa.>

Após a noite difícil, Divaldo melhorou e teve alta. Ao chegar em casa, disse que continuava envolvido pela “luz verde”, mas acabou passando mal novamente. “Quando voltei, aquela luz verde me envolvia fortemente. Naquele momento, senti a vida recomeçar. O interesse em nossa casa, as obras que temos iniciado, a escola que inauguraremos agora, e as demais obras e, então, naquele momento, eu senti uma estranha emoção e disse: eu tenho que voltar ao hospital. Surgiu um novo vírus e um fungo no meu organismo. Foram feitos novos testes e então se descobriu o vírus que não havia sido descoberto. Mas o câncer desapareceu”, contou.>

Pressentimento>

Divaldo disse que começou a sentir que estava doente dois anos antes do diagnóstico, mas que seus exames estavam normais. “Fazia dois anos que eu experimentava uma estranha sensação interior, como eu tinha um relacionamento grande com médicos, eu consultava, relatava, e eu fiz check-up e o resultado era espetacular, mas eu sentia que estava doente. Alguma coisa estava roubando-me as energias de uma forma transcendente, foi assim que tudo começou“, disse.>

Leia mais Médiuns têm alteração genética, afirma pesquisa brasileira

Ele relata que descobriu o câncer após sentir uma dor muito forte. “De repente, num dia comum, eu senti uma dor do lado direito, muito forte, como se fosse uma punhalada. Naquele momento, eu procurei me amparar. Sentei-me, a dor alastrou-se, descendo, passando. Fui examinado no posto médico e notamos duas manchas em determinada área do baixo ventre, sintomáticas de um problema grave, então fui ao hospital. Após os exames, descobriu-se que era um problema que não era tão pesado como eu imaginava, mas nem tão simples como eu desejava. Era necessária uma cirurgia de emergência. Para minha surpresa, o resultado foi câncer”, lembrou.>