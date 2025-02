SALVADOR

Aos 97 anos, Divaldo Franco deixa hospital após infecção urinária

Médium terá acompanhamento médico em casa

O médium Divaldo Franco, 97 anos, recebeu alta médica depois de ficar uma semana internado com infecção urinária , segundo nota divulgada pelo Centro Espírita Caminho da Redenção e pela Mansão do Caminho. >

O líder espírita foi diagnosticado com um câncer de bexiga em novembro do ano passado. Segundo informou a Mansão do Caminho na ocasião, Divaldo apresentou desconforto ao urinar. Uma série de exames então confirmou que o paciente estava com câncer ainda em fase inicial e tratável.>