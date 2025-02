SAÚDE

Divaldo Franco é internado em hospital de Salvador

Médium está em tratamento oncológico

Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 12:52

Divaldo Franco Crédito: Divulgação

O médium Dilvado Franco, 97 anos, foi hospitalizado no último sábado (1), no Hospital São Rafael, em Salvador. Segundo nota da Mansão do Caminho, o médium foi internado por conta de um diagnóstico de infecção urinária. >

Na nota, a assessoria informou que Divaldo possivelmente desenvolveu a infecção por conta do uso de catéter no tratamento oncológico. O estado de saúde é cosniderado estável e ele já está em fase de autorização para alta médica, devendo continuar a tomar as medicações em home care.>

A equipe médica diz que Divaldo respondeu bem ao início do antibiótico e apresenta o quadro esperado para os pacientes que fizeram uso do dispositivo urinário.>

Câncer>