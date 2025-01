RETOMADA

Mansão do Caminho anuncia retorno de Divaldo Franco após tratamento contra câncer

Líder espiritual retornou às suas atividades doutrinárias

Sua primeira palestra foi ministrada na noite do último sábado (25), no Cenáculo do CECR, e foi acompanhada pelo público presente no espaço e por adeptos do Espiritismo que acompanharam de outros locais do Brasil e do mundo por meio do canal do Youtube da Mansão do Caminho.>