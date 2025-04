SORTUDO

Aposta de Feira de Santana fatura R$ 50 mil na Mega-Sena

Jogo foi feito no bairro Capuchinhos

Uma aposta de Feira de Santana, a 130km de Salvador, acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de quinta-feira (24), e vai levar R$ 50 mil para casa. O jogo foi realizado na Loteria Placar, no Capuchinhos. >

O resultado do sorteio foi: 12, 16, 24, 31, 51 e 55. >

Um morador de Balneário Gaivota (SC) acertou todas as dezenas e vai ganhar R$ 25.245.913,24. No Brasil, 60 apostas ganharam a quina, no valor de R$ 50.815,78. >