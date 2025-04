COINFIRA

Feira de Artesanato Indígena acontece neste fim de semana em Salvador

Evento gratuito no MAC_Bahia reúne peças produzidas por mais de 10 povos originários, com danças rituais e exposição de obras visuais

Carol Neves

Publicado em 25 de abril de 2025 às 13:24

Feira Indígena Crédito: Divulgação

Mais de 30 artesãos e artesãs indígenas de diferentes etnias da Bahia participam da Feira de Artesanato da Bahia – Edição Indígena, que acontece desta sexta até o domingo (27) no espaço externo do Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), no bairro da Graça, em Salvador. A programação tem início às 17h de hoje, com apresentações culturais de grupos indígenas e danças tradicionais. A entrada é gratuita.>

O público pode conhecer e adquirir peças produzidas com materiais como argila, madeira, fibras naturais, piaçava e penas. Entre os itens à venda estão colares, cocares, arcos e flechas, maracás, instrumentos musicais, utensílios e adornos que fazem parte do cotidiano e da identidade dos povos originários. Participam representantes dos povos Pataxó, Tupinambá, Kiriri, Xukuru, Tuxá, Funiô, Tumbalalá, Kaimbé, entre outros.>

A feira encerra a agenda do Abril do Artesanato Indígena, promovido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), através da Coordenação de Fomento ao Artesanato.>

Quem visita o espaço também pode conferir a exposição Ecos Indígenas, em cartaz no interior do museu. A mostra reúne obras de nove artistas plásticos indígenas com trabalhos em pintura, escultura e fotografia. A visitação fica aberta até 30 de abril.>

Entre os nomes presentes estão Célia Tupinambá, Elis Tuxá, Jorrani Pataxó, Tiago Tupinambá, Renata Tupinambá, Kelner Atikum Pankará, Raiz Lima, Mamirawá e Yacunã Tuxá.>