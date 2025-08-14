SUL DO ESTADO

Traficante baiano condenado pela Justiça é preso no Rio de Janeiro

Homem foi condenado a mais de 13 anos de prisão e estava foragido

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:13

Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

Um traficante baiano foi localizado por policiais da 17ª Delegacia Policial (DP) de São Cristóvão e da 33ª DP de Realengo. Ele foi encontrado em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Civil da Bahia, o homem estava foragido após ser condenado por tráfico de drogas e organização criminosa. Ele foi preso na tarde da última quarta-feira (13).

O homem havia sido condenado pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com pena de 13 anos, oito meses e cinco dias em regime fechado. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Ilhéus em 29 de julho de 2025. O condenado é um homem de 37 anos, natural de Ilhéus, no Sul da Bahia, que não teve a identidade divulgadas pelas autoridades policiais envolvidas na prisão.