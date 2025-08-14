Acesse sua conta
Operação da polícia bloqueia R$ 14 milhões e prende seis membros de facção na Bahia

Ação policial foi deflagrada em Porto Seguro, no sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:02

Com os criminosos, as Forças Estaduais e Federais apreenderam duas pistolas, carregadores, munições, drogas, rádios comunicadores e celulares
Com os criminosos, as Forças Estaduais e Federais apreenderam duas pistolas, carregadores, munições, drogas, rádios comunicadores e celulares Crédito: Divulgação

Autoridades policiais baianas deflagraram, nesta quinta-feira (14), a Operação Mandrake, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. Cerca de R$ 14 milhões foram bloqueados e seis integrantes de uma facção criminosa foram presos durante as ações das Polícias Civil, Militar e Federal, além da Força Nacional. 

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os faccionados estão envolvidos com tráficos de drogas e armas, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro e corrupção de menores. foram alcançados pela Operação Mandrake, deflagrada nesta quinta-feira (14), no Extremo Sul da Bahia.

Dezoito mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de prisão foram cumpridos. Com os criminosos, as Forças Estaduais e Federais apreenderam duas pistolas, carregadores, munições, drogas, rádios comunicadores e celulares.

Durante a ação, cerca de R$ 14 milhões de reais advindo do comércio de drogas foram bloqueados. Segundo a SSP-BA, as ações continuam intensificadas no Extremo Sul do estado, visando o combate permanente contra as facções.

