TÉRMINO

Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens

Cantora e Gabriel Torres já não vivem mais na mesma casa e iniciaram o processo de partilha de bens



Felipe Sena

MetrópoIes

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 18:36

Mara Maravilha e Gabriel Torres Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que o casamento de Mara Maravilha e Gabriel Torres chegou ao fim de forma definitiva. Segundo fontes, eles já não vivem mais na mesma casa e iniciaram, de maneira discreta, o processo de partilha de bens.

Mara Maravilha 1 de 12