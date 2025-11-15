Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
MetrópoIes
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 18:36
A coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que o casamento de Mara Maravilha e Gabriel Torres chegou ao fim de forma definitiva. Segundo fontes, eles já não vivem mais na mesma casa e iniciaram, de maneira discreta, o processo de partilha de bens.
Mara e Gabriel vinham enfrentando rumores de crise ao longo dos últimos meses, mas sempre evitaram comentar publicamente. Agora, pessoas ligadas aos dois confirmam que a decisão de se separar já está tomada e formalizada internamente.