Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens

Cantora e Gabriel Torres já não vivem mais na mesma casa e iniciaram o processo de partilha de bens

  Felipe Sena
  MetrópoIes

  • Felipe Sena

  • MetrópoIes

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 18:36

Mara Maravilha e Gabriel Torres
Mara Maravilha e Gabriel Torres Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que o casamento de Mara Maravilha e Gabriel Torres chegou ao fim de forma definitiva. Segundo fontes, eles já não vivem mais na mesma casa e iniciaram, de maneira discreta, o processo de partilha de bens.

Mara e Gabriel vinham enfrentando rumores de crise ao longo dos últimos meses, mas sempre evitaram comentar publicamente. Agora, pessoas ligadas aos dois confirmam que a decisão de se separar já está tomada e formalizada internamente.

Continue lendo a matéria no jornal Metrópoles, parceiro do CORREIO24h.

