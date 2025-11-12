Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jantar saudável: 3 receitas leves e ricas em proteínas

Nutritivas, saborosas e fáceis de preparar, essas opções são ideais para quem quer encerrar o dia cuidando do corpo

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:43

Berinjela recheada com proteína de soja (Imagem: Seva_blsv | Shutterstock)
Berinjela recheada com proteína de soja Crédito: Imagem: Seva_blsv | Shutterstock

Depois de um dia corrido, nada melhor do que um jantar saudável, prático e cheio de sabor. Melhor ainda se for rico em proteínas, que ajudam o corpo a se recuperar, fortalecem os músculos e garantem saciedade até a manhã seguinte. Se você está procurando receitas que reúnem todos esses benefícios em um único prato, estas 3 opções vão conquistar seu paladar. Confira!

Berinjela recheada com proteína de soja

Ingredientes

  • 2 berinjelas
  • 1 xícara de chá de proteína de soja texturizada
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e coentro picado a gosto
  • Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e hidrate com água quente por 10 minutos. Após, escorra e esprema para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a proteína de soja, o tomate, o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada e cozinhe até o recheio ficar encorpado. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento, e retire parte da polpa com uma colher, formando “barquinhas”. Recheie a berinjela com a proteína de soja, coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido. Asse até a berinjela ficar macia. Finalize com coentro e sirva em seguida.

Abobrinha com atum

Ingredientes

  • 1 abobrinha
  • 130 g de atum em água escorrido e desfiado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, corte a abobrinha em tiras e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e o tomate-cereja. Adicione as tiras de abobrinha e o atum e refogue até a abobrinha amolecer levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Almôndega de lentilha ao molho de tomate (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)
Almôndega de lentilha ao molho de tomate Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Almôndega de lentilha ao molho de tomate

Ingredientes

Almôndega

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de farinha de linhaça
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Molho com legumes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de lentilha cozida
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate natural
  • Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Almôndega

Em um processador, bata a lentilha até obter uma massa. Adicione os flocos de aveia, a farinha de linhaça, o alho, a cebola, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo. Retire do forno e reserve.

Molho com legumes

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cenoura e o tomate. Acrescente o molho de tomate e a lentilha e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Cubra as almôndegas com o molho e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Mais recentes

Imagem - Encontro das Pretas promove espaço de afeto e fortalecimento para mulheres negras

Encontro das Pretas promove espaço de afeto e fortalecimento para mulheres negras
Imagem - 7 tendências de cabelo que vão dominar o fim de 2025

7 tendências de cabelo que vão dominar o fim de 2025
Imagem - Repórter baiana volta às redes e detalha violência obstétrica após parto da filha: 'Momentos de horror'

Repórter baiana volta às redes e detalha violência obstétrica após parto da filha: 'Momentos de horror'

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles
01

3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles

Imagem - Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais
02

Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
03

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’
04

Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’