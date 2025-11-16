Acesse sua conta
Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor

O universo pede gestos de carinho, surpresas e entrega sincera a quem faz o coração bater mais forte

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 00:30

Signos e estudos
Signos e estudos Crédito: FreePik

A energia deste domingo (16 de novembro) é leve, doce e cheia de afeto. Os anjos da guarda sopram inspiração para reacender a chama nas relações e lembrar que o amor também precisa ser cultivado com pequenos gestos. É o momento de sair da rotina, demonstrar cuidado e abrir espaço para a ternura. Quem está em um relacionamento deve investir em atenção e romantismo; quem está solteiro, pode sentir o impulso de dar uma chance a um novo encontro.

Libra

O amor pede atitude. Um gesto simples, uma mensagem inesperada, um convite, um carinho, pode transformar o dia e fortalecer laços. Mostre o quanto se importa e permita que o afeto ocupe o espaço que a pressa tem tomado. O anjo te lembra: amar é se arriscar sem medo.

Peixes

A energia do dia desperta seu lado mais sensível e sonhador. Se está em um relacionamento, surpreenda com afeto. Se está solteiro, abra o coração. Um novo amor pode surgir justamente quando você decide se permitir sentir de novo. O amor chega quando a alma está disposta a recebê-lo.

Mensagem do dia: “O amor precisa de gestos, não de promessas. Mostre o que sente antes que o tempo apague o que o coração ainda guarda.”

