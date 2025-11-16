Acesse sua conta
Carta do Baralho Cigano deste domingo (16 de novembro) é As Nuvens: cuidado com interpretações precipitadas e conversas tensas

Dia de dúvidas passageiras e clareza que logo retorna

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta das Nuvens, número 6 do baralho cigano, indica um domingo de emoções misturadas e pensamentos confusos. Ela fala sobre momentos em que a mente fica nublada e é difícil enxergar o que está por vir, mas também lembra que toda névoa se dissipa quando a calma retorna.

As Nuvens pedem cuidado com interpretações precipitadas e conversas tensas. Antes de reagir, respire e espere as emoções se acomodarem. O dia pede leveza e paciência, decisões importantes devem ser tomadas apenas quando o cenário estiver mais claro.

No amor, a carta pode trazer pequenos desentendimentos ou carências momentâneas. Nada que não se resolva com diálogo e afeto. No trabalho, evite assumir compromissos de forma impulsiva. Ouça mais, fale menos e observe o que está por trás das situações.

Espiritualmente, as Nuvens ensinam que até a confusão tem propósito: ela obriga a desacelerar e olhar para dentro.

Conselho do dia: não tome as incertezas como definitivas. Espere o céu limpar — o que hoje parece dúvida pode ser, amanhã, o início de uma resposta.

Tarot Baralho Cigano

