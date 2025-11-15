CRIME

Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório

Suspeito foi contido e preso em flagrante

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 13:36

Crédito: Reprodução

O advogado Marcelo Andrade Mendonça, 43 anos, morreu após ser esfaqueado dentro do próprio escritório, nessa sexta-feira (14), em Viçosa, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), o cliente da vítima, de 53 anos, foi preso em flagrante suspeito de cometer o crime. Os policiais foram acionados com a informação de que um homem havia atacado um advogado. Ao chegarem ao local, encontraram a porta do escritório quebrada. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi contido por testemunhas. As informações são do G1.

A vítima foi socorrida e levado ao Hospital São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ainda de acordo com a PM, testemunhas relataram que o advogado havia marcado uma reunião com o cliente para a entrega de um documento. O homem chegou acompanhado da esposa e, durante a conversa, ele teria se exaltado e iniciado uma discussão com a vítima.

Em determinado momento, todos foram para a recepção, onde o advogado mostraria um documento no computador de uma funcionária. Após ver o arquivo, o cliente começou a acusar o advogado de “jogar para os dois lados”, conforme relato da testemunha. Em seguida, a funcionária se afastou e, ao retornar, viu o advogado sangrando.

Um estagiário que estava em outra sala ouviu pedidos de ajuda e correu até a recepção. Ele conseguiu segurar o suspeito, que ainda estava com a faca na mão. A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o caso. Formado em Direito pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Marcelo era sócio de um escritório em Viçosa. Além da advocacia, dedicava-se à área acadêmica e atuou como professor do curso de Direito na Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP), entre 2012 e 2023.

Ele também foi assessor jurídico do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova entre 2007 e 2012, e do município de Ponte Nova de 2012 a 2014. Também atuou no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Viçosa, de 2014 a 2016. Desde 2018, exercia a função de procurador municipal especializado em Direito Urbanístico, Obras e Meio Ambiente no município de Viçosa.