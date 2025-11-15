Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidor do TRT é preso 25 anos depois de matar namorada boliviana em Lauro de Freitas

O funcionário público mantinha um relacionamento com a vítima

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11:26

Boliviana foi morta com tiro na cabeça por servidor do TRT
Boliviana foi morta com tiro na cabeça por servidor do TRT Crédito: Reprodução

O servidor público do Tribunal Regional do 5ª Região (TRT), Edvan da Silva Meneses Júnior, 55 anos, foi preso nessa sexta-feira (14), acusado de assassinar a boliviana Roxana Gomes Marques, com quem mantinha um relacionamento amoroso, com um tiro na cabeça. O crime ocorreu por volta das 20h do dia 11 de março de 2000, no imóvel que o técnico administrativo vivia, no Vila Mar, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O mandado de prisão foi cumprido pela 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas após a condenação ter sido transitada em julgado e o autor do crime comparecer à unidade policial. De acordo com informações da Polícia Civil, ele foi submetido aos exames de praxe e encaminhado a carceragem da Central de Flagrantes, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

O crime ocorreu a apenas 400 metros da casa da vítima, que deixou três filhos pequenos na época. Segundo informações da denúncia do MP, o assassinato ocorreu pouco depois do servidor público retornar de uma viagem a Lençois, na Chapada Diamantina. Ainda segundo a denúncia, o homem tinha viajado com a ex-esposa e teria comunicado a Roxana, com quem se relacionava desde junho do ano anterior, que tinha decidido reatar com a ex-mulher.

"Foi um crime que deixou uma cidade inteira aterrorizada diante de tanta crueldade. Um feminicídio frio, cruel e inesquecível, que marcou Lauro de Freitas por décadas, mas o relógio da justiça finalmente voltou a girar", disse o filho da vítima, Alexandre Marques, que é ex-vereador de Lauro de Freitas. Após 25 anos de impunidade, a família sente que, finalmente, a justiça foi feita.

"Após anos de investigações, idas e vindas do processo e a recente decisão judicial, o mandado de prisão foi cumprido com precisão pelo delegado Joelson Reis, que não descansou até colocar o acusado atrás das grades. Depois de um quarto de século, o tribunal falou e a polícia agiu. A justiça enfim alcançou o homem que tentou fugir do passado", acrescenta Alexandre, que além de ex-vereador é também ex-secretário de Meio Ambiente e de Cultura de Lauro de Freitas.

Mais recentes

Imagem - Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida após caminhão bater de frente com caminhonete; veja vídeo

Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida após caminhão bater de frente com caminhonete; veja vídeo
Imagem - MP aciona a Justiça para interditar farmácia famosa de Salvador e suspender a venda de implantes hormonais

MP aciona a Justiça para interditar farmácia famosa de Salvador e suspender a venda de implantes hormonais
Imagem - A nova fronteira do cuidado: por que os especialistas querem que você cuide da sua saúde longe dos hospitais

A nova fronteira do cuidado: por que os especialistas querem que você cuide da sua saúde longe dos hospitais

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil
01

Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
02

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - Ciclone intenso chega ao Brasil com super ventania e chuva extrema em 6 estados a partir de domingo (16); veja se o seu está na lista
03

Ciclone intenso chega ao Brasil com super ventania e chuva extrema em 6 estados a partir de domingo (16); veja se o seu está na lista

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (15 de novembro) manda recado espiritual para 3 signos: você está destruindo sua felicidade, acorde!
04

Anjo da Guarda deste sábado (15 de novembro) manda recado espiritual para 3 signos: você está destruindo sua felicidade, acorde!