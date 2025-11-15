TIRO NA CABEÇA

Servidor do TRT é preso 25 anos depois de matar namorada boliviana em Lauro de Freitas

O funcionário público mantinha um relacionamento com a vítima

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11:26

Boliviana foi morta com tiro na cabeça por servidor do TRT Crédito: Reprodução

O servidor público do Tribunal Regional do 5ª Região (TRT), Edvan da Silva Meneses Júnior, 55 anos, foi preso nessa sexta-feira (14), acusado de assassinar a boliviana Roxana Gomes Marques, com quem mantinha um relacionamento amoroso, com um tiro na cabeça. O crime ocorreu por volta das 20h do dia 11 de março de 2000, no imóvel que o técnico administrativo vivia, no Vila Mar, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O mandado de prisão foi cumprido pela 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas após a condenação ter sido transitada em julgado e o autor do crime comparecer à unidade policial. De acordo com informações da Polícia Civil, ele foi submetido aos exames de praxe e encaminhado a carceragem da Central de Flagrantes, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

O crime ocorreu a apenas 400 metros da casa da vítima, que deixou três filhos pequenos na época. Segundo informações da denúncia do MP, o assassinato ocorreu pouco depois do servidor público retornar de uma viagem a Lençois, na Chapada Diamantina. Ainda segundo a denúncia, o homem tinha viajado com a ex-esposa e teria comunicado a Roxana, com quem se relacionava desde junho do ano anterior, que tinha decidido reatar com a ex-mulher.

"Foi um crime que deixou uma cidade inteira aterrorizada diante de tanta crueldade. Um feminicídio frio, cruel e inesquecível, que marcou Lauro de Freitas por décadas, mas o relógio da justiça finalmente voltou a girar", disse o filho da vítima, Alexandre Marques, que é ex-vereador de Lauro de Freitas. Após 25 anos de impunidade, a família sente que, finalmente, a justiça foi feita.