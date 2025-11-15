Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida após caminhão bater de frente com caminhonete; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 12:18
Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido, após uma caminhão cegonha bater de frente com uma caminhonete modelo Frontier durante uma ultrapassagem. O acidente ocorreu na manhã deste sábado, por volta das 5h40, no KM 118 da BR 101, nas proximidades da cidade de Alagoinhas. A vítima fatal foi o passageiro que ocupava o banco carona da caminhonete. O motorista da caminhonete ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. Já o motorista do caminhão saiu ileso.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ultrapassagem foi realizada pelo motorista do caminhão. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o caminhão cegonha realiza uma ultrapassagem e bate de frente com a caminhonete. Os veículos que vinha atrás precisaram desviar da pista. A rodovia permanece totalmente bloqueada na altura do km 118. Segundo a PRF, por conta do acidente, o engarrafamento já chega a seis quilômetros.