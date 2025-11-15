ALAGOINHAS

Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida após caminhão bater de frente com caminhonete; veja vídeo

Pista está completamente interditada e já gera seis quilômetros de engarrafamento

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 12:18

Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida após caminhão bater de frente com caminhonete Crédito: Divulgação

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido, após uma caminhão cegonha bater de frente com uma caminhonete modelo Frontier durante uma ultrapassagem. O acidente ocorreu na manhã deste sábado, por volta das 5h40, no KM 118 da BR 101, nas proximidades da cidade de Alagoinhas. A vítima fatal foi o passageiro que ocupava o banco carona da caminhonete. O motorista da caminhonete ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. Já o motorista do caminhão saiu ileso.

