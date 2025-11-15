IRREGULARIDADES

MP aciona a Justiça para interditar farmácia famosa de Salvador e suspender a venda de implantes hormonais

Fiscalizações da Anvisa e Visa constataram irregularidade na manipulação de medicamentos

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) solicitou à Justiça que determine a interdição da Elmeco Serviços Farmacêuticos e Treinamento Profissional Ltda. O pedido liminar foi apresentado em ação movida pela promotora de Justiça Fernanda Pataro, que registrou diversas irregularidades cometidas pela empresa na produção e comercialização de implantes hormonais.

Na ação, ajuizada no último dia 23 de outubro, Fernanda Pataro também solicita que seja determinada a suspensão da produção e comercialização de implantes hormonais e das propagandas sobre esses produtos dos canais de comunicação da empresa, enquanto ela estiver interditada. A promotora de Justiça pede que a interdição seja mantida até a efetiva regularização da empresa com relação às normas regulamentares e orientações dos órgãos de fiscalização.

Fiscalizações realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Vigilância Sanitária da Bahia, entre 2023 e 2025, identificaram diversas irregularidades. Foi constatada a manipulação e comercialização de medicamentos controlados sem a necessária prescrição médica, armazenamento inadequado de insumos e produtos, ausência de rastreabilidade, uso de matéria-prima com desvio de qualidade e comercialização de implantes hormonais em eventos sem controle sanitário.

