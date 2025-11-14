Acesse sua conta
Confira o que abre e fecha no dia da Proclamação da República em Salvador e Região Metropolitana

Celebração altera horário de funcionamento de estabelecimentos na RMS

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:52

Lojas e compras
Lojas e compras Crédito: Shutterstock

O feriado do Dia da Proclamação da República será no próximo sábado (15). Confira abaixo o que abre e fecha na data, que altera o horário de funcionamento de shoppings e supermercados em Salvador e na Região Metropolitana.

Shopping Paralela

Funcionamento normal das 9h às 22h

Praça de alimentação e lazer das 12h às 22h

Shopping da Bahia

Funcionamento normal: 9h às 22h

Shopping Bela Vista

Funcionamento normal das 9h às 22h

Shopping Piedade

Funcionamento normal nos feriados de 15/11 e 20/11

Boulevard Shopping Camaçari

Lojas e espaços infantis das 9h às 21h

Smart Fit das 8h às 17h

Alimentação e Magic Games das 11h às 21h

Cinemark conforme programação

Farmácia das 9h às 21h

Epic Arena conforme programação

Dipuã das 16h às 23h

SAC, lotérica, clínicas e cartórios fechados

Shopping Barra

Lojas das 9h às 22h

Alimentação e lazer das 9h às 22h

Barra Gourmet e demais restaurantes a partir das 12h

Cinema conforme programação

