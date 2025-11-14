Confira o que abre e fecha no dia da Proclamação da República em Salvador e Região Metropolitana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:52
O feriado do Dia da Proclamação da República será no próximo sábado (15). Confira abaixo o que abre e fecha na data, que altera o horário de funcionamento de shoppings e supermercados em Salvador e na Região Metropolitana.
Natal em shoppings de Salvador
Funcionamento normal das 9h às 22h
Praça de alimentação e lazer das 12h às 22h
Funcionamento normal: 9h às 22h
Funcionamento normal das 9h às 22h
Funcionamento normal nos feriados de 15/11 e 20/11
Lojas e espaços infantis das 9h às 21h
Smart Fit das 8h às 17h
Alimentação e Magic Games das 11h às 21h
Cinemark conforme programação
Farmácia das 9h às 21h
Epic Arena conforme programação
Dipuã das 16h às 23h
SAC, lotérica, clínicas e cartórios fechados
Lojas das 9h às 22h
Alimentação e lazer das 9h às 22h
Barra Gourmet e demais restaurantes a partir das 12h
Cinema conforme programação