Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Chance de chuva é baixa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:05

Salvador terá semana com sol forte
Salvador  Crédito: Shutterstock

A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica um fim de semana de tempo firme na capital baiana, com céu claro a parcialmente nublado entre sexta-feira (14) e domingo (16). As temperaturas permanecem elevadas, variando entre 21°C e 32°C, e a possibilidade de chuva é baixa, oscilando de 10% a 20%.

Nesta sexta (14), a mínima é de 21°C e a máxima chega aos 32°C. O vento sopra a 24 km/h, em intensidade moderada, e o índice de radiação UV ultrapassa 11, considerado extremo.

No sábado (15), o cenário se mantém: 20% de chance de chuva, ventos moderados de 24 km/h e temperaturas entre 22°C e 32°C.

No domingo (16), a tendência é de ainda menos instabilidade, com apenas 10% de possibilidade de chuva. Os ventos ficam um pouco mais fortes, chegando a 26 km/h, mas o calor permanece.

Confira previsão do tempo para Salvador Crédito: Codesal 

A Codesal reforça a importância da hidratação, uso de protetor solar e redução da exposição direta ao sol no período de maior calor. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

