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Ministério Público abre concurso com 60 vagas imediatas e salários de até R$ 10,4 mil

Vagas são para agentes especializados, técnico e de apoio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:56

Vagas são para o Ministério Público do Espírito Santo Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES) abriu inscrições para um novo concurso público que oferece 60 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar os R$ 10 mil.

Organizado pela FGV Conhecimento, o processo seletivo recebe inscrições a partir das 16h do dia 12 de março de 2026, com prazo final até as 16h do dia 9 de abril de 2026.As vagas estão distribuídas entre os cargos de Agente de Apoio (nível médio), Agente Técnico e Agente Especializado (nível superior). Veja tudo abaixo: 

Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos)

Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos) por Reprodução
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Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos) por Reprodução
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Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos) por Reprodução

As taxas de inscrição são de R$ 95 para o cargo de nível médio e de R$ 120 para os demais. O pagamento deve ser efetuado por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) até o dia 10 de abril de 2026. No que diz respeito à remuneração, os salários iniciais chegam a R$ 10.453,81 para o cargo de Agente Especializado, enquanto os aprovados para Agente Técnico terão vencimentos de R$ 7.312,44.

Já para Agente de Apoio, o valor inicial é de R$ 5.073,26. O certame contará com até três fases. Todos os candidatos serão submetidos a provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos, com caráter classificatório.

A aplicação das provas está prevista para o dia 31 de maio de 2026, na cidade de Vitória. Mais detalhes, incluindo o edital completo e o acesso à página de inscrição, estão disponíveis no site da FGV Concursos.

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Tags:

Vagas Concurso Edital Ministerio Publico

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