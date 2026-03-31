OPORTUNIDADE

Ministério Público abre concurso com 60 vagas imediatas e salários de até R$ 10,4 mil

Vagas são para agentes especializados, técnico e de apoio

Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:56

Vagas são para o Ministério Público do Espírito Santo Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES) abriu inscrições para um novo concurso público que oferece 60 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar os R$ 10 mil.

Organizado pela FGV Conhecimento, o processo seletivo recebe inscrições a partir das 16h do dia 12 de março de 2026, com prazo final até as 16h do dia 9 de abril de 2026.As vagas estão distribuídas entre os cargos de Agente de Apoio (nível médio), Agente Técnico e Agente Especializado (nível superior). Veja tudo abaixo:

Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos) 1 de 5

As taxas de inscrição são de R$ 95 para o cargo de nível médio e de R$ 120 para os demais. O pagamento deve ser efetuado por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) até o dia 10 de abril de 2026. No que diz respeito à remuneração, os salários iniciais chegam a R$ 10.453,81 para o cargo de Agente Especializado, enquanto os aprovados para Agente Técnico terão vencimentos de R$ 7.312,44.

Já para Agente de Apoio, o valor inicial é de R$ 5.073,26. O certame contará com até três fases. Todos os candidatos serão submetidos a provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos, com caráter classificatório.