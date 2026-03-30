Concursos públicos abertos têm mais de duas mil vagas e salários de até R$ 15,8 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 30 de março de 2026 às 06:15
Esta segunda-feira (30) pode representar uma oportunidade concreta de mudança de vida para quem se prepara para concursos públicos. Atualmente, há uma ampla oferta de certames com inscrições abertas em diferentes áreas, somando mais de duas mil vagas disponíveis e salários que podem chegar a R$ 15,8 mil, a depender do cargo e do nível de escolaridade exigido.
Diante desse cenário, o CORREIO reuniu informações sobre alguns dos principais concursos com editais já publicados e inscrições em andamento. A seleção inclui detalhes como número de vagas, remuneração, prazos para se candidatar, valores das taxas de inscrição e as bancas organizadoras responsáveis por cada processo seletivo. Confira abaixo o levantamento completo com as oportunidades disponíveis.
Prefeitura de Lavras
Vagas: 42
Salário: até R$ 15,8 mil
Inscrições: até 16 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 100
Banca: Fundep
Concurso em Lavras (MG)
Polícia Militar de Alagoas
Vagas: 530
Salário: até R$ 11 mil
Inscrições: até 30 de abril de 2026
Taxa: R$ 150
Banca: Cebraspe
Prefeitura de São Pedro
Vagas: 103
Salário: até R$ 8 mil
Inscrições: até 6 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 85 e R$ 135
Banca: Instituto Legatus
Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª Região (MG)
Vagas: 150
Salário: até R$ 8 mil
Inscrições: até 13 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 58 e R$ 68
Banca: Ibest
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª Região (SE)
Vagas: 180
Salário: até R$ 6,7 mil
Inscrições: até 9 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 59 e R$ 63
Banca: Instituto Quadrix
Prefeitura de Canela
Vagas: 200
Salário: até R$ 5 mil
Inscrições: ainda não divulgadas
Taxa: ainda não divulgada
Banca: ainda não divulgada
Concurso Unificado do Rio Grande do Norte
Vagas: 175
Salário: até R$ 4,6 mil
Inscrições: até 24 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 120 e R$ 150
Banca: Instituto Avalia
Prefeitura de Alto Rio Doce
Vagas: 110
Salário: até R$ 12.250,96
Inscrições: até 20 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 120
Banca: IBGP Concursos
Vagas do concurso de Alto Rio Doce
Prefeitura de Tremembé
Vagas: 256
Salário: até R$ 8,9 mil
Inscrições: até 15 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 54,90 e R$ 99,80
Banca: Vunesp
Vagas da Prefeitura de Tremembé
Marinha
Vagas: 128
Salário: até R$ 9 mil
Inscrições: até 8 de abril de 2026
Taxa: R$ 150
Banca: Marinha
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)
Vagas: 50
Salário: até R$ 10.118,44
Inscrições: até 21 de abril de 2026
Taxa: R$ 160
Banca: IADES
Concurso público - quais pagam maiores salários
Guarda Municipal
Vagas: 100
Salário: até R$ 1,8 mil
Inscrições: até 7 de maio de 2026
Taxa: R$ 120
Banca: Copeve/Ufal