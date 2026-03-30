OPORTUNIDADES

Concursos públicos abertos têm mais de duas mil vagas e salários de até R$ 15,8 mil

Vagas são para conselhos, PM, prefeituras, companhias e outros órgãos

Wendel de Novais

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:15

Concursos abertos Crédito: Reprodução

Esta segunda-feira (30) pode representar uma oportunidade concreta de mudança de vida para quem se prepara para concursos públicos. Atualmente, há uma ampla oferta de certames com inscrições abertas em diferentes áreas, somando mais de duas mil vagas disponíveis e salários que podem chegar a R$ 15,8 mil, a depender do cargo e do nível de escolaridade exigido.

Diante desse cenário, o CORREIO reuniu informações sobre alguns dos principais concursos com editais já publicados e inscrições em andamento. A seleção inclui detalhes como número de vagas, remuneração, prazos para se candidatar, valores das taxas de inscrição e as bancas organizadoras responsáveis por cada processo seletivo. Confira abaixo o levantamento completo com as oportunidades disponíveis.

Prefeitura de Lavras

Vagas: 42

Salário: até R$ 15,8 mil

Inscrições: até 16 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 100

Concurso em Lavras (MG) 1 de 5

Polícia Militar de Alagoas

Vagas: 530

Salário: até R$ 11 mil

Inscrições: até 30 de abril de 2026

Taxa: R$ 150

Prefeitura de São Pedro

Vagas: 103

Salário: até R$ 8 mil

Inscrições: até 6 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 85 e R$ 135

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil 1 de 4

Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª Região (MG)

Vagas: 150

Salário: até R$ 8 mil

Inscrições: até 13 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 58 e R$ 68

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª Região (SE)

Vagas: 180

Salário: até R$ 6,7 mil

Inscrições: até 9 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 59 e R$ 63

Prefeitura de Canela

Vagas: 200

Salário: até R$ 5 mil

Inscrições: ainda não divulgadas

Taxa: ainda não divulgada

Banca: ainda não divulgada

Concurso Unificado do Rio Grande do Norte

Vagas: 175

Salário: até R$ 4,6 mil

Inscrições: até 24 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 120 e R$ 150

Prefeitura de Alto Rio Doce

Vagas: 110

Salário: até R$ 12.250,96

Inscrições: até 20 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120

Vagas do concurso de Alto Rio Doce 1 de 6

Prefeitura de Tremembé

Vagas: 256

Salário: até R$ 8,9 mil

Inscrições: até 15 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 54,90 e R$ 99,80

Vagas da Prefeitura de Tremembé 1 de 4

Marinha

Vagas: 128

Salário: até R$ 9 mil

Inscrições: até 8 de abril de 2026

Taxa: R$ 150

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)

Vagas: 50

Salário: até R$ 10.118,44

Inscrições: até 21 de abril de 2026

Taxa: R$ 160

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Guarda Municipal

Vagas: 100

Salário: até R$ 1,8 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026