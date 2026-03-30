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Concursos públicos abertos têm mais de duas mil vagas e salários de até R$ 15,8 mil

Vagas são para conselhos, PM, prefeituras, companhias e outros órgãos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:15

Concursos abertos
Concursos abertos Crédito: Reprodução

Esta segunda-feira (30) pode representar uma oportunidade concreta de mudança de vida para quem se prepara para concursos públicos. Atualmente, há uma ampla oferta de certames com inscrições abertas em diferentes áreas, somando mais de duas mil vagas disponíveis e salários que podem chegar a R$ 15,8 mil, a depender do cargo e do nível de escolaridade exigido.

Diante desse cenário, o CORREIO reuniu informações sobre alguns dos principais concursos com editais já publicados e inscrições em andamento. A seleção inclui detalhes como número de vagas, remuneração, prazos para se candidatar, valores das taxas de inscrição e as bancas organizadoras responsáveis por cada processo seletivo. Confira abaixo o levantamento completo com as oportunidades disponíveis.

Prefeitura de Lavras

Vagas: 42

Salário: até R$ 15,8 mil

Inscrições: até 16 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 100

Banca: Fundep

Concurso em Lavras (MG)

Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital
Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital
Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital
Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital
Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital
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Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital

Polícia Militar de Alagoas

Vagas: 530

Salário: até R$ 11 mil

Inscrições: até 30 de abril de 2026

Taxa: R$ 150

Banca: Cebraspe

Prefeitura de São Pedro

Vagas: 103

Salário: até R$ 8 mil

Inscrições: até 6 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 85 e R$ 135

Banca: Instituto Legatus

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil por Edital
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Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil por Edital

Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª Região (MG)

Vagas: 150

Salário: até R$ 8 mil

Inscrições: até 13 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 58 e R$ 68

Banca: Ibest

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª Região (SE)

Vagas: 180

Salário: até R$ 6,7 mil

Inscrições: até 9 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 59 e R$ 63

Banca: Instituto Quadrix

Prefeitura de Canela

Vagas: 200

Salário: até R$ 5 mil

Inscrições: ainda não divulgadas

Taxa: ainda não divulgada

Banca: ainda não divulgada

Concurso Unificado do Rio Grande do Norte

Vagas: 175

Salário: até R$ 4,6 mil

Inscrições: até 24 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 120 e R$ 150

Banca: Instituto Avalia

Prefeitura de Alto Rio Doce

Vagas: 110

Salário: até R$ 12.250,96

Inscrições: até 20 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120

Banca: IBGP Concursos

Vagas do concurso de Alto Rio Doce

Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
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Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução

Prefeitura de Tremembé

Vagas: 256

Salário: até R$ 8,9 mil

Inscrições: até 15 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 54,90 e R$ 99,80

Banca: Vunesp

Vagas da Prefeitura de Tremembé

Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
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Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução

Marinha

Vagas: 128

Salário: até R$ 9 mil

Inscrições: até 8 de abril de 2026

Taxa: R$ 150

Banca: Marinha

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)

Vagas: 50

Salário: até R$ 10.118,44

Inscrições: até 21 de abril de 2026

Taxa: R$ 160

Banca: IADES

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Guarda Municipal

Vagas: 100

Salário: até R$ 1,8 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Taxa: R$ 120

Banca: Copeve/Ufal

Leia mais

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Tags:

Vagas Concurso Público Edital Salários

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