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Prefeitura anuncia novo concurso público com mais de 200 vagas e salários de até R$ 5 mil

Oportunidades são para a cidade de Canela, na Serra Gaúcha

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:41

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Canela, na Serra Gaúcha, anunciou a realização de um novo concurso público voltado para a área da educação, com previsão de mais de 200 vagas.

De acordo com o prefeito Gilberto Cezar, serão oferecidas 212 oportunidades para os cargos de professor de educação infantil e monitor. A iniciativa tem como objetivo reforçar a rede municipal de ensino e ampliar a oferta de atendimento em turno integral já a partir do próximo ano letivo.

Apesar do anúncio, o edital ainda não foi publicado. A expectativa da gestão municipal é que o documento seja divulgado em até 120 dias após a definição da banca organizadora, que ainda será contratada.

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A remuneração prevista pode chegar a R$ 5.130,63, conforme informou a prefeitura. No último certame, realizado em 2023, os salários iniciais variavam entre R$ 2 mil e R$ 2,2 mil.

Até o momento, a administração municipal não detalhou como será o processo seletivo, nem as etapas e o formato das provas.

Tags:

Emprego Concurso Concurso Público

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