EMPREGO

Prefeitura anuncia novo concurso público com mais de 200 vagas e salários de até R$ 5 mil

Oportunidades são para a cidade de Canela, na Serra Gaúcha

Millena Marques

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:41

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Canela, na Serra Gaúcha, anunciou a realização de um novo concurso público voltado para a área da educação, com previsão de mais de 200 vagas.

De acordo com o prefeito Gilberto Cezar, serão oferecidas 212 oportunidades para os cargos de professor de educação infantil e monitor. A iniciativa tem como objetivo reforçar a rede municipal de ensino e ampliar a oferta de atendimento em turno integral já a partir do próximo ano letivo.

Apesar do anúncio, o edital ainda não foi publicado. A expectativa da gestão municipal é que o documento seja divulgado em até 120 dias após a definição da banca organizadora, que ainda será contratada.

A remuneração prevista pode chegar a R$ 5.130,63, conforme informou a prefeitura. No último certame, realizado em 2023, os salários iniciais variavam entre R$ 2 mil e R$ 2,2 mil.