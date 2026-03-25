Prefeitura anuncia novo concurso público com mais de 200 vagas e salários de até R$ 5 mil

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Millena Marques
Publicado em 25 de março de 2026 às 18:41
A Prefeitura de Canela, na Serra Gaúcha, anunciou a realização de um novo concurso público voltado para a área da educação, com previsão de mais de 200 vagas.
De acordo com o prefeito Gilberto Cezar, serão oferecidas 212 oportunidades para os cargos de professor de educação infantil e monitor. A iniciativa tem como objetivo reforçar a rede municipal de ensino e ampliar a oferta de atendimento em turno integral já a partir do próximo ano letivo.
Apesar do anúncio, o edital ainda não foi publicado. A expectativa da gestão municipal é que o documento seja divulgado em até 120 dias após a definição da banca organizadora, que ainda será contratada.
A remuneração prevista pode chegar a R$ 5.130,63, conforme informou a prefeitura. No último certame, realizado em 2023, os salários iniciais variavam entre R$ 2 mil e R$ 2,2 mil.
Até o momento, a administração municipal não detalhou como será o processo seletivo, nem as etapas e o formato das provas.