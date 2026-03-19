EMPREGRO

Novo concurso da Guarda Municipal oferece 100 vagas e salários inicias de R$ 1,8 mil

Oportunidades são para a corporação de Maceió, capital de Alagoas

Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:56

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Maceió, capital de Alagoas, publicou o edital de um novo concurso público para a Guarda Civil Municipal, com oferta de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

Ao todo, são disponibilizadas 50 vagas imediatas, além de outras 50 para cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter ensino médio completo. A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

O salário inicial é de R$ 1.842,55, com acréscimo de 100% referente ao adicional de risco de vida, conforme estabelecido no edital.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Copeve/Ufal, entre os dias 12 de março e 7 de maio de 2026. A taxa de participação custa R$ 120.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Etapas

O processo seletivo será composto por várias etapas, incluindo prova objetiva, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, exames médicos e toxicológicos, investigação de conduta social e curso de formação. A prova objetiva está prevista para o dia 12 de julho de 2026.