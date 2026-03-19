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Novo concurso da Guarda Municipal oferece 100 vagas e salários inicias de R$ 1,8 mil

Oportunidades são para a corporação de Maceió, capital de Alagoas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:56

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Maceió, capital de Alagoas, publicou o edital de um novo concurso público para a Guarda Civil Municipal, com oferta de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

Ao todo, são disponibilizadas 50 vagas imediatas, além de outras 50 para cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter ensino médio completo. A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

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O salário inicial é de R$ 1.842,55, com acréscimo de 100% referente ao adicional de risco de vida, conforme estabelecido no edital.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Copeve/Ufal, entre os dias 12 de março e 7 de maio de 2026. A taxa de participação custa R$ 120.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Etapas

O processo seletivo será composto por várias etapas, incluindo prova objetiva, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, exames médicos e toxicológicos, investigação de conduta social e curso de formação. A prova objetiva está prevista para o dia 12 de julho de 2026.

A seleção é coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Semsc), em parceria com a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Patrimônio, e tem como objetivo reforçar o efetivo que atua na proteção do patrimônio público e no apoio às ações de segurança na capital alagoana.

Tags:

Emprego Concurso Público

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