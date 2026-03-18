CONCURSOS

Marinha anuncia concursos públicos com 128 vagas imediatas e salários iniciais de R$ 9 mil

Oportunidades são para o nível superior

Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:42

Marinha do Brasil Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

As inscrições para seis concursos públicos da Marinha do Brasil estão abertas e somam 128 vagas para ingresso na carreira de Oficial. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, com salários iniciais acima de R$ 9 mil.

Os certames contemplam vagas para o Corpo de Engenheiros, Quadros de Saúde (Apoio à Saúde, Médicos e Cirurgiões-Dentistas), além dos Quadros Técnico e de Capelães Navais, cada um com diferentes especialidades. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de abril, por meio do site oficial da Marinha, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 150.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Vagas e requisitos

Ao todo, estão sendo ofertadas 32 vagas para o Quadro Técnico, 26 para o Corpo de Engenheiros, 50 para o Quadro de Médicos, seis para Cirurgiões-Dentistas, 12 para o Quadro de Apoio à Saúde e duas para Capelães Navais.

Podem concorrer homens e mulheres que atendam aos critérios estabelecidos em edital, como ser brasileiro nato e ter menos de 35 anos até 30 de junho de 2027, na maioria das áreas. Também é exigido diploma de nível superior — ou conclusão até a data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais (CFO) —, além de registro no conselho profissional correspondente, exceto para candidatos da área de Direito.

Para o Quadro de Capelães Navais, há exigências específicas, como idade entre 30 e 40 anos até a mesma data de corte, formação teológica reconhecida pela autoridade religiosa e, no mínimo, três anos de atuação em atividades pastorais, além de documentação que comprove vínculo e autorização da instituição religiosa.

No caso das vagas para médicos e cirurgiões-dentistas em âmbito regional, os candidatos devem apresentar título de especialista ou certificado de residência na área escolhida até a matrícula no CFO.

Etapas

O processo seletivo inclui diversas etapas, como prova objetiva de conhecimentos profissionais, redação e, em alguns casos, prova discursiva e tradução de texto. Também estão previstas avaliação física, inspeção de saúde, análise de títulos, verificação de documentos e avaliação psicológica. As provas escritas estão marcadas para o dia 24 de maio.

O Teste de Aptidão Física (TAF) é obrigatório para todos os candidatos e tem caráter eliminatório. A avaliação inclui provas de natação e corrida. Para a maioria das vagas, é necessário nadar 25 metros em até 50 segundos (homens) ou 1 minuto (mulheres), além de correr 2.400 metros em até 16 minutos (homens) ou 17 minutos (mulheres).

Os aprovados dentro do número de vagas ingressam na Marinha como guarda-marinha e passam pelo Curso de Formação de Oficiais, realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, no Rio de Janeiro. Durante o período, que dura cerca de nove meses, os alunos recebem remuneração inicial de R$ 9.663,60, além de benefícios como alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.