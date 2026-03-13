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Exército anuncia concursos públicos com 227 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil

Inscrições começam no dia 27 de março

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:24

A tataraneta de Corisco, Maria Clara, se apresentando no Exército
Exército Crédito: Exército / Divulgação

Dois editais dos concursos do Exército foram publicados nesta semana. Há oportunidades para os quadros de Saúde (ESFCEx), Complementar (CFO/QC) e Capelão (CFO/QCM) com 227 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil.

Vagas do concurso do Exército

Vagas do concurso do Exército por Reprodução
Vagas do concurso do Exército por Reprodução
Vagas do concurso do Exército por Reprodução
Vagas do concurso do Exército por Reprodução
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Vagas do concurso do Exército por Reprodução

São ofertadas 8 vagas para Oficiais Farmacêuticos, 8 vagas para Oficiais Dentistas, 57 vagas para Oficiais do Quadro Complementar, 152 vagas para Oficiais Médicos e 2 vagas para Capelães Militares.

Leia mais

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A idade máxima varia de 32 a 40 anos. Os interessados podem realizar as inscrições entre 27 de março e 12 de junho, no site da Vunesp, com a taxa de R$ 150. As provas são previstas em 12 de julho.

Tags:

Emprego Concurso Público Exército

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