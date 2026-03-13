OPORTUNIDADE

Exército anuncia concursos públicos com 227 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil

Inscrições começam no dia 27 de março

Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:24

Exército Crédito: Exército / Divulgação

Dois editais dos concursos do Exército foram publicados nesta semana. Há oportunidades para os quadros de Saúde (ESFCEx), Complementar (CFO/QC) e Capelão (CFO/QCM) com 227 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil.

Vagas do concurso do Exército 1 de 4

São ofertadas 8 vagas para Oficiais Farmacêuticos, 8 vagas para Oficiais Dentistas, 57 vagas para Oficiais do Quadro Complementar, 152 vagas para Oficiais Médicos e 2 vagas para Capelães Militares.