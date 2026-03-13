Exército anuncia concursos públicos com 227 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de março de 2026 às 11:24
Dois editais dos concursos do Exército foram publicados nesta semana. Há oportunidades para os quadros de Saúde (ESFCEx), Complementar (CFO/QC) e Capelão (CFO/QCM) com 227 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil.
Vagas do concurso do Exército
São ofertadas 8 vagas para Oficiais Farmacêuticos, 8 vagas para Oficiais Dentistas, 57 vagas para Oficiais do Quadro Complementar, 152 vagas para Oficiais Médicos e 2 vagas para Capelães Militares.
A idade máxima varia de 32 a 40 anos. Os interessados podem realizar as inscrições entre 27 de março e 12 de junho, no site da Vunesp, com a taxa de R$ 150. As provas são previstas em 12 de julho.