OPORTUNIDADES

Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Vagas são para prefeituras, companhias e outros órgãos

Wendel de Novais

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:15

Concursos abertos têm diversas oportunidades Crédito: Shutterstock

Dia sagrado de recomeços, esta segunda-feira (23) pode ser também um momento de descoberta da vaga que vai mudar a vida de muitos concurseiros. Isso porque há uma diversidade de certames abertos que reúnem mais de mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil.

O CORREIO separou um dos principais concursos com inscrições abertas e editais divulgados. Confira abaixo as vagas, salários, prazos de inscrições, taxas e bancas dos concursos abertos:

Prefeitura de Alto Rio Doce

Vagas: 110

Salário: até R$ 12.250,96

Inscrições: até 20 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120

Vagas do concurso de Alto Rio Doce 1 de 6

Companhia de Abastecimento de Santo André (Craisa)

Vagas: 46

Salário: até R$ 10.868,02

Inscrições: até 9 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 65,60 e R$ 82,00

Concurso Craisa: cargos e salários 1 de 9

Prefeitura de Planalto

Vagas: 76

Salário: até R$ 9.738,75

Inscrições: até 26 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 120

Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) 1 de 4

Prefeitura de Tremembé

Vagas: 256

Salário: até R$ 8,9 mil

Inscrições: até 15 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 54,90 e R$ 99,80

Vagas da Prefeitura de Tremembé 1 de 4

Marinha

Vagas: 128

Salário: até R$ 9 mil

Inscrições: até 8 de abril de 2026

Taxa: R$ 150

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)

Vagas: 50

Salário: até R$ 10.118,44

Inscrições: até 21 de abril de 2026

Taxa: R$ 160

Guarda Municipal

Vagas: 100

Salário: até R$ 1,8 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Taxa: R$ 120

Prefeitura de Itapeva

Vagas: 272

Salário: até R$ 8,8 mil

Inscrições: até 16 de março de 2026

Taxa: entre R$ 74,60 e R$ 114,60