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Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Vagas são para prefeituras, companhias e outros órgãos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:15

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil
Concursos abertos têm diversas oportunidades Crédito: Shutterstock

Dia sagrado de recomeços, esta segunda-feira (23) pode ser também um momento de descoberta da vaga que vai mudar a vida de muitos concurseiros. Isso porque há uma diversidade de certames abertos que reúnem mais de mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil.

O CORREIO separou um dos principais concursos com inscrições abertas e editais divulgados. Confira abaixo as vagas, salários, prazos de inscrições, taxas e bancas dos concursos abertos:

Prefeitura de Alto Rio Doce

Vagas: 110

Salário: até R$ 12.250,96

Inscrições: até 20 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120

Banca: IBGP Concursos

Vagas do concurso de Alto Rio Doce

Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
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Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução

Companhia de Abastecimento de Santo André (Craisa)

Vagas: 46

Salário: até R$ 10.868,02

Inscrições: até 9 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 65,60 e R$ 82,00

Banca: Instituto Mais

Concurso Craisa: cargos e salários

Companhia abre concurso com mais de 200 vagas e salários de até R$ 10 mil; confira cargos por Edital
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Companhia abre concurso com mais de 200 vagas e salários de até R$ 10 mil; confira cargos por Edital

Prefeitura de Planalto

Vagas: 76

Salário: até R$ 9.738,75

Inscrições: até 26 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 120

Banca: Fundação Fafipa

Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR)

Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) por Edital
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) por Edital
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) por Edital
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) por Edital
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Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) por Edital

Prefeitura de Tremembé

Vagas: 256

Salário: até R$ 8,9 mil

Inscrições: até 15 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 54,90 e R$ 99,80

Banca: Vunesp

Vagas da Prefeitura de Tremembé

Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
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Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução

Marinha

Vagas: 128

Salário: até R$ 9 mil

Inscrições: até 8 de abril de 2026

Taxa: R$ 150

Banca: Marinha

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)

Vagas: 50

Salário: até R$ 10.118,44

Inscrições: até 21 de abril de 2026

Taxa: R$ 160

Banca: IADES

Guarda Municipal

Vagas: 100

Salário: até R$ 1,8 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Taxa: R$ 120

Banca: Copeve/Ufal

Prefeitura de Itapeva

Vagas: 272

Salário: até R$ 8,8 mil

Inscrições: até 16 de março de 2026

Taxa: entre R$ 74,60 e R$ 114,60

Banca: Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP)

Prefeitura de Itapeva

Vagas e salários foram publicados por Reprodução
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Tags:

Vagas Concurso Público Edital Salários

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