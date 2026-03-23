Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 23 de março de 2026 às 06:15
Dia sagrado de recomeços, esta segunda-feira (23) pode ser também um momento de descoberta da vaga que vai mudar a vida de muitos concurseiros. Isso porque há uma diversidade de certames abertos que reúnem mais de mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil.
O CORREIO separou um dos principais concursos com inscrições abertas e editais divulgados. Confira abaixo as vagas, salários, prazos de inscrições, taxas e bancas dos concursos abertos:
Prefeitura de Alto Rio Doce
Vagas: 110
Salário: até R$ 12.250,96
Inscrições: até 20 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 120
Banca: IBGP Concursos
Vagas do concurso de Alto Rio Doce
Companhia de Abastecimento de Santo André (Craisa)
Vagas: 46
Salário: até R$ 10.868,02
Inscrições: até 9 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 65,60 e R$ 82,00
Banca: Instituto Mais
Concurso Craisa: cargos e salários
Prefeitura de Planalto
Vagas: 76
Salário: até R$ 9.738,75
Inscrições: até 26 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 100 e R$ 120
Banca: Fundação Fafipa
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR)
Prefeitura de Tremembé
Vagas: 256
Salário: até R$ 8,9 mil
Inscrições: até 15 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 54,90 e R$ 99,80
Banca: Vunesp
Vagas da Prefeitura de Tremembé
Marinha
Vagas: 128
Salário: até R$ 9 mil
Inscrições: até 8 de abril de 2026
Taxa: R$ 150
Banca: Marinha
Concurso público - quais pagam maiores salários
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)
Vagas: 50
Salário: até R$ 10.118,44
Inscrições: até 21 de abril de 2026
Taxa: R$ 160
Banca: IADES
Guarda Municipal
Vagas: 100
Salário: até R$ 1,8 mil
Inscrições: até 7 de maio de 2026
Taxa: R$ 120
Banca: Copeve/Ufal
Prefeitura de Itapeva
Vagas: 272
Salário: até R$ 8,8 mil
Inscrições: até 16 de março de 2026
Taxa: entre R$ 74,60 e R$ 114,60
Prefeitura de Itapeva