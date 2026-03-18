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Prefeitura abre concurso com 50 vagas imediatas e salário inicial de R$ 10,1 mil

Cargos são para Secretaria de Estado de Saúde de Goiás

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:03

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil Crédito: Shutterstock

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) publicou o edital de um novo concurso público com 50 vagas imediatas para cargos de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 10.118,44, além do pagamento de Prêmio de Incentivo Individual, conforme legislação estadual.

As inscrições estarão abertas entre a próxima sexta-feira (20) e 21 de abril, por meio do site da banca organizadora IADES. A taxa de participação é de R$ 160. Já as provas estão previstas para o dia 10 de maio.

De acordo com o edital, as oportunidades são distribuídas entre diferentes áreas da saúde e funções técnicas. Entre os cargos estão biomédico, enfermeiro, médico, cirurgião-dentista, farmacêutico-bioquímico, nutricionista, engenheiro de alimentos, médico-veterinário, engenheiro civil e arquiteto, além de vagas para profissionais com graduação em qualquer área e especialização na área da saúde.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, podendo incluir dias úteis, fins de semana e feriados, nos períodos diurno e noturno, conforme a necessidade do serviço.

Os candidatos aprovados serão nomeados para o cargo de Fiscal de Saúde Pública – Nível A e atuarão na Secretaria de Estado da Saúde, com lotação em Goiânia.

Quais as etapas da seleção?

O processo seletivo será composto por quatro etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Verificação da autodeclaração para candidatos negros;

Avaliação multiprofissional para candidatos com deficiência;

Prova discursiva, também eliminatória e classificatória.

A prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha e duração de cinco horas, com conteúdo dividido entre conhecimentos gerais e específicos. Para avançar no concurso, o candidato deverá obter pelo menos 50% da pontuação em cada uma das provas.

Já a prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo, com mínimo de 20 e máximo de 40 linhas, baseado no conteúdo específico do cargo. A pontuação máxima é de 30 pontos, sendo eliminado quem obtiver menos de 15 pontos.

Distribuição das vagas

As 50 vagas estão divididas em cinco categorias:

Categoria I: biomédico, enfermeiro, médico ou cirurgião-dentista – 15 vagas

Categoria II: farmacêutico ou farmacêutico-bioquímico – 15 vagas

Categoria III: graduação em qualquer área com especialização em saúde – 10 vagas

Categoria IV: nutricionista, engenheiro de alimentos ou médico-veterinário com especialização em saúde – 9 vagas

Categoria V: engenheiro civil ou arquiteto com especialização na área da saúde – 1 vaga

O concurso integra o Plano de Carreira e Remuneração da Secretaria de Estado da Saúde, instituído pela Lei nº 22.524/2024, que organiza os cargos da pasta em áreas como fiscalização, auditoria, regulação e análise de saúde.

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