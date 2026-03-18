Prefeitura abre concurso com 50 vagas imediatas e salário inicial de R$ 10,1 mil

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Esther Morais
Publicado em 18 de março de 2026 às 10:03
A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) publicou o edital de um novo concurso público com 50 vagas imediatas para cargos de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 10.118,44, além do pagamento de Prêmio de Incentivo Individual, conforme legislação estadual.
As inscrições estarão abertas entre a próxima sexta-feira (20) e 21 de abril, por meio do site da banca organizadora IADES. A taxa de participação é de R$ 160. Já as provas estão previstas para o dia 10 de maio.
De acordo com o edital, as oportunidades são distribuídas entre diferentes áreas da saúde e funções técnicas. Entre os cargos estão biomédico, enfermeiro, médico, cirurgião-dentista, farmacêutico-bioquímico, nutricionista, engenheiro de alimentos, médico-veterinário, engenheiro civil e arquiteto, além de vagas para profissionais com graduação em qualquer área e especialização na área da saúde.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, podendo incluir dias úteis, fins de semana e feriados, nos períodos diurno e noturno, conforme a necessidade do serviço.
Os candidatos aprovados serão nomeados para o cargo de Fiscal de Saúde Pública – Nível A e atuarão na Secretaria de Estado da Saúde, com lotação em Goiânia.
O processo seletivo será composto por quatro etapas:
Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
Verificação da autodeclaração para candidatos negros;
Avaliação multiprofissional para candidatos com deficiência;
Prova discursiva, também eliminatória e classificatória.
A prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha e duração de cinco horas, com conteúdo dividido entre conhecimentos gerais e específicos. Para avançar no concurso, o candidato deverá obter pelo menos 50% da pontuação em cada uma das provas.
Já a prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo, com mínimo de 20 e máximo de 40 linhas, baseado no conteúdo específico do cargo. A pontuação máxima é de 30 pontos, sendo eliminado quem obtiver menos de 15 pontos.
As 50 vagas estão divididas em cinco categorias:
Categoria I: biomédico, enfermeiro, médico ou cirurgião-dentista – 15 vagas
Categoria II: farmacêutico ou farmacêutico-bioquímico – 15 vagas
Categoria III: graduação em qualquer área com especialização em saúde – 10 vagas
Categoria IV: nutricionista, engenheiro de alimentos ou médico-veterinário com especialização em saúde – 9 vagas
Categoria V: engenheiro civil ou arquiteto com especialização na área da saúde – 1 vaga
O concurso integra o Plano de Carreira e Remuneração da Secretaria de Estado da Saúde, instituído pela Lei nº 22.524/2024, que organiza os cargos da pasta em áreas como fiscalização, auditoria, regulação e análise de saúde.
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