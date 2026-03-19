EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 76 vagas imediatas e salários de até R$ 9,7 mil

Cargos são de nível médio, técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 07:08

Prefeitura de Planalto (PR) abre concurso com 76 vagas e salários de até R$ 9,7 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Planalto, no Paraná, abriu concurso público com 76 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 2.484,30 e R$ 9.738,75, além de vale-alimentação de R$ 300.

As inscrições começaram na terça-feira (18) e seguem até 26 de abril, devendo ser realizadas pela internet, no site da banca organizadora. A taxa é de R$ 100 para cargos de nível médio e técnico e R$ 120 para nível superior.

Há oportunidades para diversas áreas, como auxiliar administrativo, técnico em enfermagem, eletricista, educador infantil, assistente social, auditor fiscal, contador, engenheiro civil, enfermeiro, psicólogo, odontólogo e professores de diferentes disciplinas.

Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) 1 de 4

O maior salário é destinado ao cargo de engenheiro civil, com remuneração inicial de R$ 9.738,75. Já o cargo com maior número de vagas é o de professor III, com 38 oportunidades imediatas.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos e prova de títulos para funções específicas. As provas estão marcadas para o dia 24 de maio de 2026, na cidade de Planalto.