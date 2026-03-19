CASA PRÓPRIA

Banco abre leilão com mais de 1.200 imóveis e descontos de até 75%; veja ofertas na Bahia

Evento será realizado de forma online

Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:49

Santander promove Super Leilão com mais de 1.200 imóveis no país, com descontos de até 75% e financiamento de 35 anos Crédito: Divulgação

O Banco Santander Brasil realiza um super leilão imobiliário online com mais de 1.200 imóveis disponíveis em diversas regiões do país. A iniciativa reúne oportunidades para quem deseja adquirir a casa própria ou investir no mercado imobiliário, com descontos que podem chegar a até 75% sobre o valor de avaliação.

Os imóveis estão distribuídos em duas plataformas: são 636 lotes disponíveis no site da Mega Leilões e outros 632 na Pestana Leilões. A expectativa é de que novos imóveis ainda sejam incorporados até a data do evento, ampliando a oferta.

O portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais localizados em diferentes estados brasileiros. Além dos preços reduzidos, alguns lotes oferecem condições facilitadas de pagamento, como financiamento imobiliário pelo próprio Santander. Em determinados casos, o prazo pode chegar a até 420 meses (35 anos) para imóveis residenciais e até 360 meses para comerciais, conforme regras específicas de cada edital. Também pode haver possibilidade de uso do FGTS, a depender do imóvel.

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Quais as ofertas na Bahia?

Na Bahia, as ofertas contemplam casas e apartamentos em municípios como Salvador, Camaçari, Itapetinga, Wenceslau Guimarães, Brumado e Poções.

Na capital baiana, há opções como uma casa de 80 m² no bairro Jardim das Margaridas, com lance mínimo de R$ 161.120, e um apartamento de 52 m² no Cabula, avaliado em R$ 169.260. Já no bairro de Pau da Lima, também em Salvador, um apartamento de 47 m² aparece como a opção mais barata da lista, com lance inicial de R$ 56.700.

Na Região Metropolitana, Camaçari concentra parte das ofertas. Entre elas, um apartamento de 43 m² no bairro Ponto Certo, com lance mínimo de R$ 152 mil, e uma casa em condomínio de 60 m², no PHOC II, com valor inicial de R$ 83.520.

No interior do estado, os destaques incluem uma casa de 119 m² em Itapetinga, com lance mínimo de R$ 191.520, e um imóvel de 276 m² em Wenceslau Guimarães, avaliado em R$ 579.120. Em Brumado, uma casa de 322 m² aparece entre os maiores valores, com lance inicial de R$ 704.880. Já em Poções, uma residência de 241 m² está listada por R$ 404.640.