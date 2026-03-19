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Frio, exaustão e fogueira: como grupo sobreviveu à noite isolado em trilha na Chapada Diamantina

Dezoito pessoas, entre turistas e guias, ficaram isoladas durante percurso por conta das fortes chuvas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:30

Grupo precisou usar rota de fuga  Crédito: Acervo pessoal 

O que era para ser apenas mais um passeio na Cachoeira da Fumacinha, na Chapada Diamantina, terminou em uma noite de tensão para 18 pessoas, entre turistas e guias, após uma chuva forte provocar a rápida subida do nível dos rios no local. Sem conseguir retornar pela trilha principal, o grupo precisou buscar abrigo em uma área segura, enfrentar o frio durante a madrugada e aguardar o amanhecer para deixar a região por uma rota de fuga.

O caso ocorreu no último domingo (15). Segundo o diretor de Turismo, Martins Xavier, o grupo não se perdeu e estava acompanhado por condutores experientes, mas as condições climáticas impediram o retorno pelo caminho habitual.

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati

Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
Trilha na Chapada Diamantina por Luis Andrade/Pexels
Vila Santo Inácio, em município Gentio do Ouro, na Chapada Diamantina por Reprodução/Oscar Guedes
Rodrigo Santoro visita a Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Rodrigo Santoro na Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Hotel de Lençóis, na Chapada Diamantina, estará lotado no São João por Reprodução
Lençóis, na Chapada Diamantina por Divulgação
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
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Vale do Pati por Divulgação

O guia Nilvan Novais, que faz parte da brigada voluntária da região, contou que os visitantes ainda estavam no principal atrativo da trilha quando os guias perceberam que o nível da água começou a subir rapidamente, o que levou à decisão de iniciar o retorno imediato.

Durante a descida, foi necessário realizar uma travessia de rio com auxílio de corda para garantir a segurança do grupo até a Cachoeira do Encontro, um ponto conhecido por ser utilizado para acampamentos.

Ao chegarem ao local, os guias avaliaram que não seria seguro continuar o percurso, já que o nível dos rios continuava aumentando. A decisão foi permanecer ali durante a noite, em uma área elevada e protegida por um paredão de rocha, onde não havia risco de a água subir. Um dos guias deixou o grupo e seguiu pela trilha em busca de comunicação via rádio para acionar ajuda.

Grupo fez fogueira e passou a noite abrigado em uma toca de pedra

Após o alerta, guias da região começaram a se mobilizar para auxiliar na retirada do grupo. Como o retorno pela trilha principal não era mais possível, foi traçado um plano alternativo de saída pela chamada “fenda”, uma área de escape conhecida pelos condutores locais.

Quatro guias iniciaram a caminhada durante a madrugada, por volta da 1h, levando mantimentos e agasalhos para o grupo. Eles chegaram ao local aproximadamente às 4h30.

Segundo o guia Dedé Dantas, o grupo passou a noite abrigado em uma toca de pedra, considerada segura e protegida da chuva. “A maior dificuldade foi realmente o frio, porque todos estavam molhados. Mas conseguimos fazer uma fogueira para ajudar a aquecer durante a noite”, relembrou.

Turista apresentou exaustão

Na manhã do dia seguinte, por volta das 7h, o grupo iniciou a saída pela fenda, com apoio de guias locais, brigadistas voluntários e da Brigada Municipal Jardel Novais, além de suporte das secretarias municipais de Meio Ambiente e Turismo.

Durante o trajeto de subida, considerado íngreme e fisicamente exigente, uma das turistas apresentou sinais de exaustão após o desgaste da noite anterior. Para ajudá-la, os guias improvisaram uma maca com madeira e gandolas, utilizada para transportá-la durante parte do percurso.

Segundo Martins Xavier, ninguém ficou ferido e todos deixaram a área conscientes e em boas condições. Apesar do susto, a situação terminou sem gravidade. Ao todo, o resgate contou com apoio da Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, Brigada Municipal Jardel Novais, além de guias e brigadistas voluntários. 

As autoridades locais reforçam a importância de que trilhas na Chapada Diamantina sejam realizadas sempre com acompanhamento de guias experientes, especialmente em períodos de instabilidade climática.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas

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Chapada Diamantina

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