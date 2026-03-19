RISCO

Frio, exaustão e fogueira: como grupo sobreviveu à noite isolado em trilha na Chapada Diamantina

Dezoito pessoas, entre turistas e guias, ficaram isoladas durante percurso por conta das fortes chuvas

Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:30

Grupo precisou usar rota de fuga Crédito: Acervo pessoal

O que era para ser apenas mais um passeio na Cachoeira da Fumacinha, na Chapada Diamantina, terminou em uma noite de tensão para 18 pessoas, entre turistas e guias, após uma chuva forte provocar a rápida subida do nível dos rios no local. Sem conseguir retornar pela trilha principal, o grupo precisou buscar abrigo em uma área segura, enfrentar o frio durante a madrugada e aguardar o amanhecer para deixar a região por uma rota de fuga.

O caso ocorreu no último domingo (15). Segundo o diretor de Turismo, Martins Xavier, o grupo não se perdeu e estava acompanhado por condutores experientes, mas as condições climáticas impediram o retorno pelo caminho habitual.

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati 1 de 19

O guia Nilvan Novais, que faz parte da brigada voluntária da região, contou que os visitantes ainda estavam no principal atrativo da trilha quando os guias perceberam que o nível da água começou a subir rapidamente, o que levou à decisão de iniciar o retorno imediato.

Durante a descida, foi necessário realizar uma travessia de rio com auxílio de corda para garantir a segurança do grupo até a Cachoeira do Encontro, um ponto conhecido por ser utilizado para acampamentos.

Ao chegarem ao local, os guias avaliaram que não seria seguro continuar o percurso, já que o nível dos rios continuava aumentando. A decisão foi permanecer ali durante a noite, em uma área elevada e protegida por um paredão de rocha, onde não havia risco de a água subir. Um dos guias deixou o grupo e seguiu pela trilha em busca de comunicação via rádio para acionar ajuda.

Grupo fez fogueira e passou a noite abrigado em uma toca de pedra

Após o alerta, guias da região começaram a se mobilizar para auxiliar na retirada do grupo. Como o retorno pela trilha principal não era mais possível, foi traçado um plano alternativo de saída pela chamada “fenda”, uma área de escape conhecida pelos condutores locais.

Quatro guias iniciaram a caminhada durante a madrugada, por volta da 1h, levando mantimentos e agasalhos para o grupo. Eles chegaram ao local aproximadamente às 4h30.

Segundo o guia Dedé Dantas, o grupo passou a noite abrigado em uma toca de pedra, considerada segura e protegida da chuva. “A maior dificuldade foi realmente o frio, porque todos estavam molhados. Mas conseguimos fazer uma fogueira para ajudar a aquecer durante a noite”, relembrou.

Turista apresentou exaustão

Na manhã do dia seguinte, por volta das 7h, o grupo iniciou a saída pela fenda, com apoio de guias locais, brigadistas voluntários e da Brigada Municipal Jardel Novais, além de suporte das secretarias municipais de Meio Ambiente e Turismo.

Durante o trajeto de subida, considerado íngreme e fisicamente exigente, uma das turistas apresentou sinais de exaustão após o desgaste da noite anterior. Para ajudá-la, os guias improvisaram uma maca com madeira e gandolas, utilizada para transportá-la durante parte do percurso.

Segundo Martins Xavier, ninguém ficou ferido e todos deixaram a área conscientes e em boas condições. Apesar do susto, a situação terminou sem gravidade. Ao todo, o resgate contou com apoio da Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, Brigada Municipal Jardel Novais, além de guias e brigadistas voluntários.

As autoridades locais reforçam a importância de que trilhas na Chapada Diamantina sejam realizadas sempre com acompanhamento de guias experientes, especialmente em períodos de instabilidade climática.