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Duas apostas acertam a Lotofácil e faturam R$ 576 mil; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:21

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Duas apostas acertaram os 15 números da Lotofácil no concurso 3639, sorteado na noite de quarta-feira (18), e cada uma levou o prêmio de R$ 576.079,82. Os bilhetes vencedores são das cidades de Patos de Minas (MG) e São José dos Campos (SP).

Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23 e 25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Ao todo, 271 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.273,49 cada. Outras 8.796 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Já os jogos com 12 e 11 acertos pagaram R$ 14 e R$ 7, respectivamente.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a arrecadação total do concurso foi de R$ 19.695.966,50.

O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 7 milhões.

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