LOTERIA

Duas apostas acertam a Lotofácil e faturam R$ 576 mil; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (18)

Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:21

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Duas apostas acertaram os 15 números da Lotofácil no concurso 3639, sorteado na noite de quarta-feira (18), e cada uma levou o prêmio de R$ 576.079,82. Os bilhetes vencedores são das cidades de Patos de Minas (MG) e São José dos Campos (SP).

Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23 e 25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Ao todo, 271 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.273,49 cada. Outras 8.796 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Já os jogos com 12 e 11 acertos pagaram R$ 14 e R$ 7, respectivamente.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a arrecadação total do concurso foi de R$ 19.695.966,50.