Bahia e mais de 20 estados estão em alerta de chuvas e ventos fortes; veja áreas

Esther Morais
Publicado em 18 de março de 2026 às 10:33
A Bahia e outros 22 estados, além do Distrito Federal, estão sob alerta de chuvas intensas e ventos fortes, segundo aviso divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado é válido das 9h30 desta quarta-feira (18) até 23h59 de quinta-feira (19).
O alerta é classificado com grau de severidade “perigo potencial” e prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
O que fazer durante o temporal?
De acordo com o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.
Na Bahia, o aviso inclui regiões como Vale São-Franciscano da Bahia, Nordeste Baiano, Centro-Norte Baiano e Extremo Oeste Baiano.
O alerta também abrange áreas de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Ceará, Pernambuco, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Amapá, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rondônia, Paraná e Roraima, além do Distrito Federal.
Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Nordeste Paraense, Sul Cearense, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudeste Paraense, Metropolitana de Recife, Ocidental do Tocantins, Zona da Mata, Oeste Maranhense, Norte Cearense, Noroeste Cearense, Central Potiguar, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Oeste Potiguar, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Nordeste Baiano, Sertão Pernambucano, Leste Maranhense, São Francisco Pernambucano, Marajó, Agreste Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Nordeste Mato-grossense, Sertão Alagoano, Sertão Paraibano, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Mata Pernambucana, Bauru, Agreste Paraibano, Sul/Sudoeste de Minas, Norte Maranhense, Borborema, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Baixo Amazonas, Mata Paraibana, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Sul Maranhense, Jaguaribe, Centro Amazonense, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Piauiense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Norte do Amapá, Sudoeste Amazonense, Araraquara, Leste Sergipano, Leste Alagoano, Metropolitana de Belém, Pantanais Sul Mato-grossense, Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Cearense, Vale do Rio Doce, Sul Amazonense, Agreste Sergipano, Metropolitana de Fortaleza, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Agreste Alagoano, Sudoeste Mato-grossense, Piracicaba, Leste Potiguar, Noroeste de Minas, Agreste Potiguar, Norte Amazonense, Norte Piauiense, Assis, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Norte de Minas, Sertão Sergipano, Campo das Vertentes, Sul de Roraima, Vale do Juruá, Sul do Amapá, Jequitinhonha e Oeste Paranaense.