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Trecho da BR-101 na Bahia será interditado na sexta-feira (20)

Bloqueio ocorre das 6h às 17h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:05

BR-101 na Bahia
BR-101 na Bahia Crédito: Divulgação/DNIT

Um trecho da BR-101, no sul da Bahia, será interditado na próxima sexta-feira (20), no município de Ubaitaba. O bloqueio ocorrerá das 6h às 17h, segundo informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Segundo o órgão, a interdição acontecerá no km 444 da rodovia para a realização de serviços de relocação da viga V7, etapa que integra as obras de restauração de uma passarela de pedestres instalada no local.

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Durante a execução dos trabalhos, o tráfego de veículos será desviado para a via marginal, que estará devidamente sinalizada para orientar os motoristas que trafegam pela região.

O DNIT informou ainda que a medida é necessária para garantir a segurança viária de condutores e trabalhadores durante a realização das intervenções.

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Br101

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