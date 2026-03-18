RODOVIA FEDERAL

Trecho da BR-101 na Bahia será interditado na sexta-feira (20)

Bloqueio ocorre das 6h às 17h

Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:05

BR-101 na Bahia Crédito: Divulgação/DNIT

Um trecho da BR-101, no sul da Bahia, será interditado na próxima sexta-feira (20), no município de Ubaitaba. O bloqueio ocorrerá das 6h às 17h, segundo informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Segundo o órgão, a interdição acontecerá no km 444 da rodovia para a realização de serviços de relocação da viga V7, etapa que integra as obras de restauração de uma passarela de pedestres instalada no local.

BR-101 é a mais letal da Bahia 1 de 12

Durante a execução dos trabalhos, o tráfego de veículos será desviado para a via marginal, que estará devidamente sinalizada para orientar os motoristas que trafegam pela região.