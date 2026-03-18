Trecho da BR-101 na Bahia será interditado na sexta-feira (20)

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Esther Morais
Publicado em 18 de março de 2026 às 07:05
Um trecho da BR-101, no sul da Bahia, será interditado na próxima sexta-feira (20), no município de Ubaitaba. O bloqueio ocorrerá das 6h às 17h, segundo informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Segundo o órgão, a interdição acontecerá no km 444 da rodovia para a realização de serviços de relocação da viga V7, etapa que integra as obras de restauração de uma passarela de pedestres instalada no local.
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Durante a execução dos trabalhos, o tráfego de veículos será desviado para a via marginal, que estará devidamente sinalizada para orientar os motoristas que trafegam pela região.
O DNIT informou ainda que a medida é necessária para garantir a segurança viária de condutores e trabalhadores durante a realização das intervenções.