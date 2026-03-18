BDM é alvo de megaoperação em Feira de Santana e São Paulo

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Esther Morais
Publicado em 18 de março de 2026 às 06:44
Integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) são alvo de uma megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-feira (18) nas cidades de Feira de Santana, na Bahia, e São Paulo (SP).
A ação, batizada de Operação Epílogo, é realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia, com apoio das Polícias Civil, Militar e Federal. Ao todo, equipes cumprem mandados judiciais contra suspeitos ligados ao grupo criminoso.
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Segundo as autoridades, os investigados são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.
A operação é um desdobramento da Operação Último Ato, realizada em junho do ano passado. Na ocasião, o líder de uma facção com atuação em Feira de Santana foi preso na cidade de São Paulo.