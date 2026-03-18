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BDM é alvo de megaoperação em Feira de Santana e São Paulo

Mandados são cumpridos contra grupo envolvido com tráfico de drogas e armas, homicídios e lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:44

FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram a Operação Epílogo em Feira de Santana e na cidade de São Paulo
FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram a Operação Epílogo em Feira de Santana e na cidade de São Paulo Crédito: Divulgação SSP

Integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) são alvo de uma megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-feira (18) nas cidades de Feira de Santana, na Bahia, e São Paulo (SP).

A ação, batizada de Operação Epílogo, é realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia, com apoio das Polícias Civil, Militar e Federal. Ao todo, equipes cumprem mandados judiciais contra suspeitos ligados ao grupo criminoso.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Segundo as autoridades, os investigados são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

A operação é um desdobramento da Operação Último Ato, realizada em junho do ano passado. Na ocasião, o líder de uma facção com atuação em Feira de Santana foi preso na cidade de São Paulo.

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