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Frente fria provoca temporais e chuva forte avança pelo Brasil

Instabilidades ganham força em várias regiões com risco de ventos de até 50 km/h

Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:35

Frente fria provoca temporais e chuva forte avança pelo Brasil Crédito: Shutterstock

A atuação de uma frente fria no Sul do país deve provocar temporais e pancadas de chuva fortes em diversas regiões do Brasil nesta quarta-feira (18). A previsão indica ainda rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h, enquanto o calor continua predominando em grande parte do território nacional.

Segundo a meteorologista Lívia Caetano, a instabilidade no tempo é provocada pela combinação da frente fria, cavados meteorológicos e alta disponibilidade de umidade na atmosfera, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Confira previsão para cada região

Sul terá temporais com avanço de frente fria

No Rio Grande do Sul, a chuva começou ainda durante a madrugada e deve ganhar intensidade ao longo do dia, com risco de temporais principalmente no leste e na faixa litorânea. As instabilidades também avançam para Santa Catarina e Paraná, com pancadas moderadas a fortes.

As rajadas de vento entre 40 e 50 km/h devem atingir áreas do sul e do litoral gaúcho e catarinense. Em Porto Alegre, a previsão indica chuva durante o dia e temperatura máxima de 30°C.

Sudeste tem calor e pancadas fortes

No Sudeste, o dia começa com sol em parte da região, mas o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva moderadas a fortes entre a tarde e a noite, principalmente em São Paulo e Minas Gerais.

Há alerta para temporais isolados no norte paulista e no Triângulo Mineiro, enquanto no Rio de Janeiro e Espírito Santo o tempo permanece mais estável durante boa parte do dia.

Centro-Oeste tem risco elevado de temporais

No Centro-Oeste, áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão no Paraguai provocam chuvas intensas em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul.

A previsão indica temporais em grande parte de Mato Grosso e em áreas do sul e leste de Goiás, além de pancadas fortes em várias regiões de Mato Grosso do Sul.

Nordeste terá chuva forte e ventos

No Nordeste, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mantém o tempo instável, principalmente no Maranhão, Piauí, sul do Ceará e oeste de Pernambuco, com chuva moderada a forte.

Também há previsão de pancadas em áreas do Rio Grande do Norte, Paraíba e extremos norte e sul da Bahia, com rajadas de vento que podem atingir 50 km/h em trechos do litoral.

Norte segue com calor e temporais

Na Região Norte, a alta umidade favorece pancadas de chuva fortes e temporais em estados como Pará, Amazonas, Acre e Tocantins. As instabilidades também são reforçadas pela atuação da ZCIT no Amapá e no litoral paraense.