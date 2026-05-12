OPORTUNIDADE

Inscrições para mais de 100 vagas de estágio na Defensoria da Bahia terminam nesta terça-feira (12)

Bolsas vão até R$ 1.850, além de auxílio-transporte

Millena Marques

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:30

Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) Crédito: Divulgação/DPE-BA

As inscrições para o processo seletivo simplificado unificado da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) terminam nesta terça-feira (12), por meio da Fundação Cefet Bahia. São ofertadas 100 vagas para estágio de níveis médio, técnico e superior, além do Programa de Residência Jurídica, com bolsas de até R$ 1.850 e auxílio-transporte.

São 28 vagas para estudantes de nível médio e técnico nas áreas de administração, contabilidade, informática e logística, 45 vagas para estágio jurídico (nível superior em Direito) e 40 vagas para residência jurídica, destinadas a bacharéis em Direito matriculados em cursos de pós-graduação.

Inscrições e etapas

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até 13 de maio. As taxas variam conforme o nível: R$ 17 para nível médio/técnico, R$ 45 para nível superior em Direito e R$ 60 para residência jurídica.

As provas serão aplicadas no dia 24 de maio de 2026, em Salvador, no turno matutino. Os portões serão abertos às 7h50 e fechados às 8h20, com início das provas previsto para 8h30. O resultado final definitivo está previsto para o dia 17 de junho de 2026.

Nível médio e técnico

Para estudantes do ensino médio regular (1º e 2º anos) ou técnico, o processo seletivo contará com prova objetiva de 30 questões, envolvendo Língua Portuguesa (10), Matemática/Raciocínio Lógico (10) e Conhecimentos Gerais (10), com duração de duas horas.

Os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos completos na data da contratação e disponibilidade de 4 horas diárias. A bolsa-auxílio é de R$ 620, com reajuste previsto para R$ 651 a partir de junho de 2026, além de auxílio-transporte.

Estágio jurídico (nível superior)

O estágio jurídico é destinado a estudantes de Direito entre o 5º e o 9º semestre. A seleção será composta por prova objetiva, com 35 questões, e uma questão discursiva, com duração total de três horas.

A carga horária é de 5 horas diárias, e a bolsa-auxílio é de R$ 1.030, passando para R$ 1.082 a partir de junho, além de auxílio-transporte.

Residência jurídica

O Programa de Residência Jurídica oferece formação prática para bacharéis em Direito matriculados em cursos de pós-graduação. São 40 vagas, com carga horária de 30 horas semanais.