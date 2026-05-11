Programa Jornalista do Futuro chega a Camaçari e amplia formação da categoria na Bahia

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 11 de maio de 2026 às 21:06
O Programa de Qualificação Jornalista do Futuro, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba), segue avançando no interior do estado e chega agora a Camaçari, com aulas compreendidas entre 13 de maio e 19 de junho de 2026, levando a mais um município o projeto que vem se consolidando como uma das principais ações de formação continuada para jornalistas na Bahia.
Esta será a 8ª turma do programa, sendo que seis delas aconteceram em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio do Qualifica Bahia, política pública do Estado voltada à formação e inserção no mercado de trabalho. Em Camaçari, a Iniciative tem o apoio da Prefeitura de Camaçari.
Em 2024 o programa qualificou 140 jornalistas, em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus/Itabuna, Teixeira de Freitas e Barreiras. Neste ano, outros 60 profissionais serão atendidos em Camaçari, Cruz das Almas e mais uma turma na capital. Além desses 200 profissionais, mais 200 colegas se qualificaram desde 2021 através de outros quatro seminários realizados pelo Sinjorba, reforçando o compromisso com a qualificação diante das transformações aceleradas no campo da comunicação.
Com carga horária de 120 horas, o curso tem como foco principal as novas tecnologias aplicadas ao jornalismo, com destaque para o uso da inteligência artificial nas rotinas produtivas. A formação inclui conteúdos como ferramentas digitais, produção multimídia, jornalismo em redes sociais, transformação da comunicação de massa e tendências como metaverso, blockchain e deep fake. Além disso, o curso contempla módulos de formação social, abordando temas como direitos humanos, ética, cidadania e mundo do trabalho.
Programa
O Programa Jornalista do Futuro foi estruturado a partir das demandas identificadas junto à categoria, especialmente diante das lacunas deixadas pela formação acadêmica em relação às novas exigências do mercado. Ao todo, o programa prevê 12 cursos de capacitação, voltados à atualização profissional e ao fortalecimento da atuação dos jornalistas em diferentes plataformas e linguagens. Os cursos fazem parte de uma cadeia inscrita no programa estadual Qualifica Bahia, uma experiência única no Brasil, instituída a partir de uma proposta do Sinjorba.
Além dos cursos pelo Qualifica (cinco em 2024 e agora mais três em 2026), a iniciativa já realizou quatro seminários com carga horária de 8 horas (o último ocorrido na Facom-UFBA em abril passado), ampliando o debate sobre inovação, tecnologia e desafios contemporâneos da profissão. A proposta é combinar formação técnica e reflexão crítica, contribuindo para que os profissionais estejam preparados para atuar em um cenário cada vez mais dinâmico e exigente. No total, 340 colegas passaram pelas capacitações e outros 60 serão qualificados agora.
A presidenta do Sinjorba Fernanda Gama destaca que o programa responde diretamente às demandas da categoria. Segundo ela, a escolha dos conteúdos, com ênfase em inteligência artificial, reflete uma necessidade urgente dos profissionais. “Estamos diante de um novo ambiente de trabalho, em que a tecnologia redefine a forma de produzir e distribuir informação. O Jornalista do Futuro nasceu exatamente para preparar a categoria para esse cenário”, afirma.
Para mais informações e inscrições, os jornalistas devem entrar no site do Sinjorba (www.sinjorba.org.br) e conferir. O curso ocorrerá no auditório da Secretaria de Governo da prefeitura de Camaçari.