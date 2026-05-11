EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa Jornalista do Futuro chega a Camaçari e amplia formação da categoria na Bahia

Com foco em inteligência artificial e novas tecnologias, 8ª turma do projeto do Sinjorba oferece 120 horas de capacitação para preparar profissionais locais para os desafios da comunicação digital

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de maio de 2026 às 21:06

Iniciativa do programa Qualifica Bahia promove atualização sobre ferramentas digitais e ética profissional em curso gratuito com duração de um mês na Região Metropolitana Crédito: Divulgação

O Programa de Qualificação Jornalista do Futuro, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba), segue avançando no interior do estado e chega agora a Camaçari, com aulas compreendidas entre 13 de maio e 19 de junho de 2026, levando a mais um município o projeto que vem se consolidando como uma das principais ações de formação continuada para jornalistas na Bahia.

Esta será a 8ª turma do programa, sendo que seis delas aconteceram em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio do Qualifica Bahia, política pública do Estado voltada à formação e inserção no mercado de trabalho. Em Camaçari, a Iniciative tem o apoio da Prefeitura de Camaçari.

Em 2024 o programa qualificou 140 jornalistas, em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus/Itabuna, Teixeira de Freitas e Barreiras. Neste ano, outros 60 profissionais serão atendidos em Camaçari, Cruz das Almas e mais uma turma na capital. Além desses 200 profissionais, mais 200 colegas se qualificaram desde 2021 através de outros quatro seminários realizados pelo Sinjorba, reforçando o compromisso com a qualificação diante das transformações aceleradas no campo da comunicação.

Com carga horária de 120 horas, o curso tem como foco principal as novas tecnologias aplicadas ao jornalismo, com destaque para o uso da inteligência artificial nas rotinas produtivas. A formação inclui conteúdos como ferramentas digitais, produção multimídia, jornalismo em redes sociais, transformação da comunicação de massa e tendências como metaverso, blockchain e deep fake. Além disso, o curso contempla módulos de formação social, abordando temas como direitos humanos, ética, cidadania e mundo do trabalho.

Programa

O Programa Jornalista do Futuro foi estruturado a partir das demandas identificadas junto à categoria, especialmente diante das lacunas deixadas pela formação acadêmica em relação às novas exigências do mercado. Ao todo, o programa prevê 12 cursos de capacitação, voltados à atualização profissional e ao fortalecimento da atuação dos jornalistas em diferentes plataformas e linguagens. Os cursos fazem parte de uma cadeia inscrita no programa estadual Qualifica Bahia, uma experiência única no Brasil, instituída a partir de uma proposta do Sinjorba.

Além dos cursos pelo Qualifica (cinco em 2024 e agora mais três em 2026), a iniciativa já realizou quatro seminários com carga horária de 8 horas (o último ocorrido na Facom-UFBA em abril passado), ampliando o debate sobre inovação, tecnologia e desafios contemporâneos da profissão. A proposta é combinar formação técnica e reflexão crítica, contribuindo para que os profissionais estejam preparados para atuar em um cenário cada vez mais dinâmico e exigente. No total, 340 colegas passaram pelas capacitações e outros 60 serão qualificados agora.

A presidenta do Sinjorba Fernanda Gama destaca que o programa responde diretamente às demandas da categoria. Segundo ela, a escolha dos conteúdos, com ênfase em inteligência artificial, reflete uma necessidade urgente dos profissionais. “Estamos diante de um novo ambiente de trabalho, em que a tecnologia redefine a forma de produzir e distribuir informação. O Jornalista do Futuro nasceu exatamente para preparar a categoria para esse cenário”, afirma.