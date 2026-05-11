INDÚSTRIA FLORESTAL

Bracell avança na contribuição para paisagens sustentáveis e supera metas de conservação da biodiversidade

Relatório de Sustentabilidade mostra evolução em conservação de florestas, reintrodução de fauna e pesquisa científica aplicada

Donaldson Gomes

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:05

Meta de conservação nativa é um dos desrtaques do relatório Crédito: Acervo Bracell

A Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, avançou na contribuição para paisagens sustentáveis e regenerativas ao integrar produção florestal, conservação da biodiversidade e ciência aplicada. Os resultados apresentados no Relatório de Sustentabilidade 2025 evidenciam a consolidação de uma estratégia voltada à proteção dos ecossistemas e ao uso responsável do território, alinhada ao Compromisso Um-Para-Um, modelo pioneiro que associa diretamente a produção florestal à conservação de áreas nativas. Seu diferencial está no modelo de governança, que combina metas de longo prazo com parcerias estruturadas com órgãos públicos.

Entre os destaques está a superação da meta de conservação de vegetação nativa: em 2025, a companhia atingiu 301 mil hectares de áreas públicas de conservação, acima do objetivo de 230 mil hectares. O resultado reflete o modelo de paisagem da Bracell, que combina áreas produtivas com florestas nativas e corredores ecológicos, promovendo conectividade entre habitats e a manutenção dos serviços ecossistêmicos, em um sistema de mosaico florestal no qual mais de 30% das áreas são destinadas à conservação da vegetação nativa.

A companhia também avançou na reintrodução de fauna silvestre, com a implantação da primeira Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) no estado de São Paulo, na Fazenda Shangrilá. A iniciativa amplia a capacidade de reintegração de espécies e contribui para a meta de dobrar o número de áreas certificadas até 2030 – com cinco áreas já estabelecidas em 2025, totalizando mais de 2 mil animais reintroduzidos desde o início do programa, na Bahia, em 2020.

Monitoramento

A Bracell evoluiu na proteção de espécies endêmicas e ameaçadas, com a realização de inventários de fauna, identificação de espécies indicadoras de qualidade ambiental e estimativa de biomassa das áreas de vegetação nativa. A apuração destas informações orientará os planos de manejo e permitirá a avaliação da Integridade Ecossistêmica em áreas prioritárias no longo prazo. O monitoramento contínuo da biodiversidade nas florestas sob gestão da companhia contribui para aprimorar práticas operacionais e reduzir impactos ambientais.

A agenda é complementada por investimentos em ciência e inovação. Em 2025, a empresa apoiou oito projetos de pesquisa voltados à conservação da biodiversidade, incluindo estudos sobre qualidade de habitats, risco de extinção e uso de tecnologias para monitoramento ambiental.

“Os resultados mostram a evolução de uma abordagem integrada, em que produção, conservação e ciência caminham juntas. Ao estruturar paisagens sustentáveis, ampliamos a proteção da biodiversidade e geramos valor ambiental de forma consistente e escalável”, afirma Márcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade da companhia.